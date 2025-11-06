В ноябре Церковь молится о предотвращении самоубийств (ВИДЕО)

В ноябре 2025 года Лев XIV призывает верующих молиться о сбережении бесценного дара жизни, сообщает Vatican News.

«Помолимся, дабы люди, борющиеся с суицидальными помыслами, обрели в своей общине необходимое утешение, поддержку и любовь и открылись красоте жизни», – просит Епископ Рима в видеопослании, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца.

Лев XIV возносит молитву:

Господи Иисусе,

Ты приглашаешь всех труждающихся и обременённых

прийти к Тебе и найти покой в Твоём Сердце.

В этом месяце мы молимся обо всех людях,

живущих во тьме и отчаянии,

особенно о тех, кто ведёт борьбу

с мыслями о самоубийстве.

Пусть они всегда смогут найти общину,

которая примет их, выслушает и будет рядом.

Даруй всем нам сердце внимательное и сострадательное,

способное дать утешение и поддержку,

в том числе посредством профессиональной помощи.

Научи нас с уважением и теплотой относиться к ближним,

помоги исцелять раны, создавать связи и открывать горизонты.

Да осознаем мы вместе вновь, что жизнь – это дар,

что красота и смысл существуют даже среди боли и страданий.

Мы хорошо понимаем, что даже те, кто следует за Тобой,

могут подвергаться безнадежному унынию.

Молим Тебя, сподобь нас всегда чувствовать Твою любовь,

дабы через Твою близость

мы могли распознавать и возвещать всем безмерную любовь Отца.

Он берёт нас за руку, чтобы мы снова открылись Твоему дару жизни.

Аминь.