В ноябре Церковь молится о предотвращении самоубийств (ВИДЕО)

Ноябрь 06, 2025

В ноябре 2025 года Лев XIV призывает верующих молиться о сбережении бесценного дара жизни, сообщает Vatican News.

«Помолимся, дабы люди, борющиеся с суицидальными помыслами, обрели в своей общине необходимое утешение, поддержку и любовь и открылись красоте жизни», – просит Епископ Рима в видеопослании, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца.

Лев XIV возносит молитву:

Господи Иисусе,
Ты приглашаешь всех труждающихся и обременённых
прийти к Тебе и найти покой в Твоём Сердце.
В этом месяце мы молимся обо всех людях,
живущих во тьме и отчаянии,
особенно о тех, кто ведёт борьбу
с мыслями о самоубийстве.

Пусть они всегда смогут найти общину,
которая примет их, выслушает и будет рядом.
Даруй всем нам сердце внимательное и сострадательное,
способное дать утешение и поддержку,
в том числе посредством профессиональной помощи.

Научи нас с уважением и теплотой относиться к ближним,
помоги исцелять раны, создавать связи и открывать горизонты.
Да осознаем мы вместе вновь, что жизнь – это дар,
что красота и смысл существуют даже среди боли и страданий.
Мы хорошо понимаем, что даже те, кто следует за Тобой,
могут подвергаться безнадежному унынию.

Молим Тебя, сподобь нас всегда чувствовать Твою любовь,
дабы через Твою близость
мы могли распознавать и возвещать всем безмерную любовь Отца.
Он берёт нас за руку, чтобы мы снова открылись Твоему дару жизни.
Аминь.

