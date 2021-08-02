В новгородском храме ХII века, построенном по заказу Садко, нашли фрески и кладку в древнеримской технике

В ходе раскопок в Новгородском кремле, где находилась церковь Бориса и Глеба, построенная в XII веке по заказу новгородского купца Сотко Сытинича, возможного прототипа былинного Садко, археологи обнаружили один из самых древних видов каменной кладки, передает Интерфакс.

«В процессе раскопок были обнаружены древние кирпичи, среди которых выделяется домонгольский кирпич византийского образца, плоский, тонкий, почти квадратный – плинфа. Из него был сложен первый ряд стеновой кладки – плинт, выравнивающий неровности валунного фундамента. Также древние зодчие использовали для кладки и большие белокаменные блоки. Такая кладка, с использованием как плинфы, так и каменных обработанных блоков, называется смешанной и является одним из самых древних видов каменной кладки, восходящей к строительной технике Древнего Рима», — сообщил в понедельник Институт археологии РАН.

В 2021 году археологи провели исследования на участке, который ранее никогда не изучался. Ученые исследовали западную часть храма XII века: были открыты фрагмент западной стены, основания лопаток, каменных вертикальных тяг, членивших фасады, а также валунные фундаменты.

В летописях нет прямых упоминаний о том, что храм Бориса и Глеба был украшен росписью, однако археологам удалось собрать фрагменты древней штукатурки с красочным слоем – фрески.

«Их не очень много, они не составляют ни одного целого фрагмента, но по этим небольшим кусочкам разного цвета, извлеченным из земли, можно сказать, что храм был расписан, причем можно даже предположить, что дважды: во второй половине XII века и в XV веке», — сообщили ученые.

В настоящее время о существовании каменной церкви Бориса и Глеба напоминает лишь маленький храм Андрея Стратилата, когда-то бывший ее приделом. Но в древнем Новгороде Борисоглебский собор был одним из важнейших храмов, выделявшихся своими размерами и положением в южной части новгородского кремля.