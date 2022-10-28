В Москве презентовали 72-й том журнала «Символ» — «Христология Раймунда Швагера»

27 октября 2022 года в Москве в Институте Святого Фомы состоялась презентация 72-го тома журнала «Символ», посвященного христологии швейцарского иезуита Раймунда Швагера.

Журнал «Символ» — это периодическое издание о христианской культуре. Оно основано в 1979 году Славянской библиотекой в Париже. Базой для издания стала личная библиотека князя И.С. Гагарина (1814 – 1882). Пережив множество трудностей, эта библиотека, в конце концов, обрела своё постоянное место в Лионе. В настоящее время в библиотеке хранятся около 50 000 книг, большей частью посвященных России, богатейшее собрание периодических изданий XIX в., а также еще неопубликованные архивы (в том числе переписка хранителей библиотеки с выдающимися деятелями русской культуры).

В 1843 году князь Иван Сергеевич Гагарин вступил в Общество Иисуса. Это произошло спустя год после принятия им католичества. А завершив в 1856 году своё церковно-богословское образование, князь начал собирать литературу, посвященную проблеме отношений между православием и западным христианством. На собственном опыте убедившись в близости этих духовных миров, несмотря на их разделение, князь Иван Сергеевич решил организовать исследования, которые бы способствовали взаимному познанию православия и католичества. Благодаря усилиям князя и его соратников, в 1857 году в печатных сборниках, озаглавленных как «Теоретические, философские и исторические исследования» выходят в свет первые работы в этом направлении. Приступая в 1979 году к изданию журнала «Символ», Славянская библиотека стремилась возобновить диалог и продолжить дело, начатое в середине XIX века её основателем.

72-й номер журнала о христологии Раймунда Швагера на презентации в Институте св. Фомы представили: главный редактор издания священник Штефан Липке, SJ, переводчик текста Р. Швагера Ольга Асписова и литературный редактор Наталья Ромашко.

Рассказывая о работе по переводу текста, Ольга Асписова поведала о сложностях и открытиях, с которыми она столкнулась. По ее мнению, с одной стороны работа Швагера — это «мозаика из цитат самого Священного Писания и высказываний известных людей», и чтобы лучше передать мысль, которую пытается донести нам автор, ей как переводчику приходилось обращаться к первоисточникам, потому что перевод «сквозь несколько языков» никогда не попадает на то слово, на которое исходно опирается автор. С другой стороны, современный язык не всегда может передать отдельные детали и нюансы, хотя само по себе описание будет достаточно «ярким и точным». И потому сам Раймунд Швагер очень часто прибегает к архаизации текста, что делает его описание библейских сцен и природы очень живыми и яркими, наполняя их реальностью. Описывая движение, автор часто использует метафоры.

Переводчик отметила, что в тексте нет передачи цвета, нет передачи звуков. Но есть внутренний голос – «голос, которым Иисус говорит с Отцом». Именно это помогает нам при восприятии текста Р. Швагера, когда мы не просто слушаем, а именно вслушиваемся во внутренний голос.

Наталья Ромашко – литературный редактор — подробно остановилась на отдельных эпизодах биографии Раймунда Швагера, а также отметила тех людей, которые своими трудами или личным знакомством оказали влияние на формирования его взглядов. Три кита – Игнатий Лойола, Ганс Ура фон Бальтазар и Рене Жирар — были именно теми, кто помог формированию основ драматической теологии Швагера. Автор предпринимает попытку ответить на один из главных вопросов, который всегда и во все времена задали люди: «Как верить в Бога, когда в мире столько зла и насилия?», «Насколько актуальна вера в Бога?». С его собственным ответом можно согласить или поспорить, но он, ответ автора, есть.

Рене Жирар и Раймунд Швагер

В конце своего выступления Наталья Ромашка призналась, что работа над текстом для нее также имела ряд определенных трудностей, но сейчас, после завершения почти трехлетнего труда, возникло непреодолимое желание еще раз сесть и перечитать христологию Швагера, правда уже не как редактору, а как обычному читателю.

Завершал презентацию нового номера журнала «Символ» отец Штефан Липке – ректор Института св. Фомы и главный редактор издания.

Он чуть подробнее остановился на личности и наследии Игнатия Лойолы, сделав акцент на роли, которую сыграли его труды в формировании взглядов Раймунда Швагера. Отвечая на вопрос литературного редактора — «А что дальше? Будет ли возможно продолжить изучение трудов Раймунда Швагера?» — священник предложил создать круг совместного чтения работ швейцарского иезуита.



Краткая справка: Раймунд Швагер (1935-2004) – швейцарский католический священник и богослов, ученик Рене Жирара. Он родился 11 ноября 1935 года в Бальтерсвиле, в семье швейцарского фермера, став вторым ребенком. После окончания школы в 1955 г. присоединился к Обществу Иисуса, где изучал философию и теологию. 31 июля 1966 года Раймунд Швагер был рукоположен в сан священника и завершил образование со степень доктора богословия. С 1970 по 1977 гг. был членом редакции журнала Orientierung в Цюрихе, в 1977 г. стал профессором догматической и экуменической теологии на факультете католического богословия в Инсбруке, в 1985 – 1987, 1999 – 2003 – декан факультета. Огромное влияние на Р. Швагера оказали идеи Р. Жирара. Швагер познакомился с Жираром в начале 70-х годов и стал одним из самых влиятельных популяризаторов миметической теории в католической среде. В 1991 году он входит в небольшое число исследователей, которые организовывают Colloquium on Violence & Religion и становится его первым президентом. Ежегодно в его честь на конференции COV&R проходит Raymund Schwager Memorial Award и Annual Raymund Schwager Lecture. Умер 27 февраля 2004 года в Инсбруке.

Текст и фото — Ольга Дубягина