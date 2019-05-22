В Московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии почтили память погибших в серии терактов в Шри-Ланке

21 мая в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве поминали жертв серии страшных терактов, имевших место месяц назад — 21 апреля — в Шри-Ланке. Прокатившиеся по стране в то Пасхальное воскресенье теракты признаны одними из самых кровопролитных в новейшей истории: они унесли жизни 321 человека (из них 38 иностранцев) и еще 520 человек получили ранения. Среди погибших и раненных было немало детей разных возрастов.

В память об этой трагедии (на 30-й день, который у католиков традиционно является днем поминовения) в Кафедральном соборе на Малой Грузинской в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации доктора Даяна Джаятиллека, его супруги Санджи Джаятиллека, послов Индии, Венесуэлы, ЮАР, Португалии, Никарагуа, Бахрейна, Бразилии, а также других дипломатических представителей из примерно 50 стран, была отслужена Святая Месса по погибшим, пострадавшим и их родственникам. Предстоятельствовал на богослужении архиепископ-митрополит Павел Пецци, которому сослужили Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре, генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве о. Кирилл Горбунов, возглавляющий католиков армянского обряда в России протоархимандрит Петрос Есаян, настоятель Кафедрального собора о. Владимир Кабак и другие священники.

Святая Месса совершалась на английском языке. По ее окончании чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки в Российской Федерации доктор Даян Джаятиллека, его супруга Санджа Джаятиллека, представители посольств, а также прихожане собора возложили цветы к мемориальной доске, установленной при алтаре. Присутствовавшие на Мессе дипломаты, а также священнослужители, выразили личные соболезнования послу Шри-Ланки и его супруге, а слова сочувствия и поддержки в Книгу Соболезнований могли записать все желающие.

Текст сообщения и фоторепортаж с богослужения подготовлены нашим внештатным корреспондентом Ольгой Дубягиной.