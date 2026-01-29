В Красноярске может появиться женский католический монастырь

В Красноярске инициирована процедура, которая может привести к появлению в городе нового религиозного объекта — власти объявили о проведении публичных слушаний по вопросу изменения статуса участка на улице Торговой, в районе Бобрового лога.

Инициатором выступает местная католическая община Сестер Милосердия святого Карла Борромео, которая намерена получить право использовать территорию для размещения монастыря с часовней. В настоящее время земельный участок, на котором уже находится крупный частный дом, имеет назначение для индивидуального жилищного строительства.

Община ходатайствует об изменении вида разрешённого использования на условно разрешённый, что позволит вести на этой земле религиозную деятельность. Решение о проведении слушаний оформлено постановлением мэра Красноярска Сергея Верещагина.

Римско-католическая община Сестер Милосердия св. Карла Борромео в Красноярске существует с 1990-х и занимаются благотворительной деятельностью. Собственно говоря, участницы общины уже проживают на Торговой улице – но теперь будет решаться вопрос о статусе участка, на котором расположен крупный частный дом под номером 37.

Слушания по участку на Базаихе будут организованы в течение 10 дней. О дате и месте их проведения мэрия сообщит отдельно.



Источник: «ДЕЛА.ru» и «МК-Красноярск»

(Фото — паблик Сестры Милосердия св. Карла Борромео и Гугл карты)