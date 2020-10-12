В британском соборе установлены 10 передвижных мозаичных панели, славящие святого Иеронима

В местном соборе открыты 10 мозаичных панелей, славящих святого Иеронима, создателя канонического латинского текста Библии, причем мозаики выполнены в старинной византийской технике цветной смальты, передает Седмица.ру со ссылкой на Christian Today.

Удивительное произведение искусства создано в ознаменование 1600-летия со дня смерти святого Иеронима. Мозаичная работа достигает более двух метров в высоту и состоит из 10 передвижных панелей, набранных художником из тысяч кусочков цветной смальты – именно в той технике, которая использовалась в храмовом искусстве древней Византии. Мозаичное храмовое искусство, как известно, интенсивно развивалось в Византии и достигло расцвета в VI-VII веках («золотой век»), а также после окончания иконоборчества в IX-XV веках – в периоды «македонского возрождения» и «палеологовского ренессанса». Современная мозаика, воспроизводящая эту технику, впервые была явлена публике в католическом соборе Святого Иоанна в Портсмуте, а в следующем году ей предстоит совершить турне по многим храмам Англии и Уэльса.

Произведение искусства посвящено годовщине смерти святого Иеронима (347-420 гг.), случившейся 30 сентября. Ученый богослов совершил гигантский труд по переводу Библии с древнееврейского, арамейского и греческого языков на латынь. Его перевод, известный как Вульгата стал каноническим текстом Римско-Католической Церкви и широко используется до сих пор.

Творческий проект по созданию передвижной мемориальной мозаики спонсировался Библейским обществом и Католической Церковью в Англии и Уэльсе в рамках совместной инициативы «Бог говорит» (The God Who Speaks). Ее цель состоит в том, чтобы побудить католиков к более упорному изучению Библии. В мозаике широко используются символы, традиционные для образа святого Иеронима – лев, книга и череп – однако художник, желая подчеркнуть немеркнущее значение его великого наследия в эпоху цифровых технологий, также изобразил ученого подвижника за ноутбуком. «В моей мозаике страницы книги на его столе символически сливаются с компьютерной клавиатурой, – поясняет творец мозаики, художник из Портсмута Пит Кодлинг, – а его стилизованное перо или стилус напоминает зрителю, что чтение, изучение и осознание Библии в наши дни доступно каждой душе и в режиме онлайн через Интернет. Библия теперь обращается к душе каждого не только в печатном, но и в цифровом формате».

В мозаике зритель видит образы Иисуса Христа, Марии и Святого Матфея, а в одном из изображений предстает образ трехлетнего сирийского мальчика-беженца Алана Курди, погибшего в море и выброшенного волнами на турецкий пляж в 2015 году, когда его семья пыталась добраться на утлой лодчонке до Греции. «Идеи, которые я стремился передать в этом произведении храмового искусства, были нелегки для воплощения как в техническом, так и в художественном отношении, – признается мастер. – В поисках образов, набросков и технических решений для этой работы я объездил Равенну и Венецию, изучая древние материалы, изобразительные техники и секреты мастерства. Я стремился изобразить великое значение Библии визуальными средствами, и при этом проследить путь перевода от устной традиции к цифровому веку в гармонии взаимосвязанных и перетекающих друг в друга образов единого произведения искусства».