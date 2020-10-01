Послание Папы Франциска на 1600-летие со дня смерти св. Иеронима

30 сентября, в день литургической памяти святого Иеронима Стридонского, Папа Франциск обнародовал апостольское послание Scripturae Sacrae affectus, посвящённое этому великому латинскому Отцу и Учителю Церкви, который поставил Библию в центр своей жизни.

Святой Иероним остаётся чрезвычайно актуальным для нас, христиан XXI века, пишет Папа Франциск. Вспоминая жизнь и богатое наследие святого, Епископ Рима призывает верующих – и особенно молодёжь – к углублённому изучению Библии и к её домашнему чтению. В первой части послания Святейший Отец подробно рассказывает о жизни Иеронима Стридонского, который полностью вверил себя Христу и делал всё, чтобы Священное Писание стало доступным для других, в том числе на распространённой в то время латыни. С этой целью он изучал греческий язык и иврит, библейские комментарии и, прежде всего, углублял своё личное знакомство с живым Словом Бога. Сначала он исправлял существовавшие частичные переводы, а затем долгие годы переводил на латынь всю Библию: его Вульгата «обозначила западную культуру» и сформировала богословский язык: именно на основе этого текста, отмечает Папа, Европа научилась читать, молиться и размышлять над Словом Божьим. Иероним подходил к Священному Писанию ещё более чётко и систематично, чем это делали другие раннехристианские отцы. Папа Франциск подчёркивает любовь Иеронима к Священному Писанию, в котором основное внимание он уделял «смиренному характеру откровения Бога», а не «повествовательному и поэтическому гению Библии». Учитель Церкви подчёркивал необходимость знания Библии для познания Христа; его исследование Священного Писания, по словам Папы, было пронизано послушанием как Самому Богу, так и Церкви. При этом «послушание веры» вовсе не является пассивным принятием чего-то уже известного, – напротив, оно требует активных личных усилий, чтобы понять сказанное. Иероним был также известен своей глубокой преданностью Римским Папам: «В неспокойное время, когда бесшовные одеяния Церкви часто разрывались из-за разногласий между христианами, Иероним смотрел на кафедру святого Петра как на верный ориентир». Этот Учитель Церкви нередко участвовал в горячих спорах за истинную веру, однако он высоко ценил мир и желал его: «Сегодня больше, чем когда-либо, – пишет Папа Франциск, – наш мир нуждается в медицине милосердия и мира».

Святой Иероним является также автором важных комментариев к Священному Писанию и апологетических трудов. На протяжении всей своей жизни он также стремился к созданию групп и общин, живущих Словом Божьим. Епископ Рима отмечает, что для правильного понимания наследия этого святого нужно учитывать два важных аспекта его жизни – полную самоотдачу Богу и научно-исследовательскую работу, что является примером и для богопосвящённых лиц, и для ученых-библеистов.

Папа Франциск подчёркивает, что святой Иероним учит нас ценить всё Писание, так как весь Ветхий Завет необходим для познания истины и духовного богатства Христа-Мессии; к страницам Ветхого Завета необходимо постоянно обращаться в катехизической, проповеднической и личной практике, углублять их в богословских исследованиях. К сожалению, отмечает Папа, богатство Священного Писания для многих остаётся неизвестным или недооценённым, многие верующие не обладают необходимой базой знаний. Кроме того, во многих семьях взрослые редко способны передать Слово Божье детям во всей его красоте и духовной силе. Поэтому, пишет Папа Франциск, кроме углублённой библейской подготовки священников и катехизаторов, следует поощрять её для всех христиан, «чтобы каждый мог открыть священную книгу и извлечь из неё бесценные плоды мудрости, надежды и жизни».

Папа Франциск обращает внимание на кризис современной религиозной литературы. Глядя на книжные новинки, молодому человеку трудно понять, что «религиозные поиски могут быть захватывающим приключением, соединяющим разум и сердце; что жажда Бога воспламеняла великие умы на протяжении веков до наших дней; что рост духовной жизни был присущ богословам и философам, художникам и поэтам, историкам и учёным». Поэтому Епископ Рима призывает молодёжь следовать примеру святого Иеронима и отправляться на поиски собственной религиозной культуры: «Христианство делает вас наследниками уникального культурного наследия, которым вы должны владеть. Проявите интерес к вашей истории, не бойтесь взглянуть на этого беспокойного юношу — Иеронима, который, как человек из притчи Иисуса, продал всё, что у него было, чтобы купить драгоценную жемчужину».

Святой Иероним завещал Церкви преданность Священному Писанию, живую и нежную любовь к написанному Слову Божьему, – подчёркивает Папа Франциск: шестнадцать веков после смерти этот Отец Церкви имеет непреходящее значение для нас, христиан XXI века. Вторя словам святого, Папа советует верующим: «Читайте часто Священное Писание; более того, – пусть руки ваши никогда не закрывают священную книгу».

В конце апостольского послания Папа Франциск выражает надежду, что мы «полюбим то, что любил Иероним», заново откроем для себя его труды и позволим ему «затронуть нас своей глубокой духовностью». Пресвятая Дева Мария подала нам «пример молитвенного чтения Священного Писания», отмечает Папа, призывая христиан довериться Матери Христа: «Она, как никто другой, может научить нас читать, размышлять, созерцать и молиться Богу, Который неустанно присутствует в нашей жизни».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Источник: Vatican News