В Братиславе восстановят разрушенную коммунистами церковную башню

В Братиславе, столице Словакии, будет восстановлена башня храма Богородицы Снежной, разрушенная коммунистическими влястями бывшей Чехословакии. Башня церкви высотой 50 метров на Голгофе в северной части Старого города была «занозой» в глазах у просоветских властей, а в 50-х годах XX века была сначала частично разобрана, а затем полностью разрушена.

Теперь же, по сообщению словацких СМИ, реставрация памятника храмовой архитектуры проводится комитетом, возглавляемым бывшим комиссаром ЕС и министром иностранных дел Словакии Яном Фигелем в сотрудничестве с Братиславской архиепископией и Доминиканским монашеским орденом.

Здание храма Девы Марии Снежной является частью старинного Крестного Пути в Словакии. Одной из его остановок была маленькая, камерная часовня Богоматери.

К сожалению, от других остановок этой Кальварии остались лишь развалины.

История этой святыни, которую в народе называют «церковью без башни», начинается в XVIII веке. Во время чумы 1712 года житель Братиславы Ян Лаверман поклялся построить часовню в честь Богородицы для исцеления своей семьи. Каменная копия фигуры Богородицы из основанного им «австрийского» святилища в Мариацелле сейчас находится в главном алтаре церкви.

В 1824 году из-за большого количества паломников, приезжавших сюда из разных мест, вместо часовни была построена церковь.

Когда в первой половине XX века для жителей нового микрорайона в окрестностях Горного парка был основан приход Братислава-Кальвария, часовню решили расширить и сделать главным приходским храмом. Потребность в новом и более крупном храме возникла в связи с интенсивной застройкой территории вокруг нынешнего центрального вокзала Братиславы, и небольшая церковь Богоматери Снежной стала центром нового прихода под опёкой отцов-францисканцев.

Однако строители предложили полностью снести имеющуюся церковное здание и возвести на его месте просторный храм из железобетона.

Строительство началось во время Второй мировой войны в 1943 году и было завершено только в 1948 году, когда к власти уже пришли коммунисты. Новая церковь Девы Марии Снежной была возведена по проекту команды архитекторов Богуслава Фукса, Игнатия Вецы и Дезидера Кестлера. Храм был увенчан высокой башенкой, на которой установили светящийся в ночное время суток крест. Во времена Второй мировой войны часто бомбили район, где располагался этот костел, но храм каким-то чудом уцелел. Церковь была освящена в 1948 году, но работа над ее интерьером продолжалась.

После 1950 года в ней разместили некоторые церковные предметы, доставленные из ближайших храмов, например, из часовни приюта Марии Защитницы или костела католического интерната Сворадов на Шкарницловой улице. Из последнего храма в костел Девы Марии Снежной привезли красивейшую мозаику.

Освещенная в темноте церковная башня, которая должна была стать новой архитектурной доминантой столицы Словакии, «колола глаза» новому режиму.

Когда возле Голгофы установили памятник советским воинам, погибшим при освобождении Братиславы от фашистов, 50-метровая церковная башня как «конкурент» была частично разобрана, а в 1959 году полностью снесена.

После бархатной революции 1989 года приход был передан под опеку отцов-доминиканцев, но договор между государством и Церковью о передаче всего комплекса был отложен из-за нехватки денег.

Только в середине сентября 2020 года архиепископ Братиславский Станислав Зваленский освятил церковь.

Все, что осталось сделать, это восстановить башню церкви, сообщил СМИ Ян Фигень. «На колокольне и на помосте будет установлен лифт, который одновременно будет символизировать восхождение к Марии и Кресту, потому что наверху будет установлена ​​статуя Скорбящей Богоматери, покровительницы Словакии», — сказал председатель комитета по реконструкции церковной башни в Братиславе.



По материалам КАІ и Catholic.by