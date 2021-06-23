Увидело свет послание Папы Франциска на Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей

По случаю первого в истории Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей, который будет отмечаться в воскресенье 25 июля, Папа Франциск обратился к старикам всего мира со специальным посланием. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец заверяет пожилых в близости, любви и заботе Церкви, адресуя им обетование Иисуса, произнесённое перед Вознесением: «Я с вами во все дни» (Мф 28,20). Это послание, отмечает Епископ Рима, приходит к ним в трудное время: «пандемия стала нежданным и яростным штормом», который ударил по жизни каждого, и особенно по старикам: многие из них болели и ушли из жизни, сопровождали умирающих супругов и близких, переживали в одиночестве долгую изоляцию. Господь знает о каждой испытанной боли и – как в случае со святым Иоакимом, дедушкой Иисуса, – всегда посылает ангелов, подтверждая Своё обетование: «Я с вами во все дни ваши». Всемирный день бабушек и дедушек Папа Франциск пожелал «впервые отметить именно в этом году, после долгого периода изоляции и медленного возрождения общинной жизни»; суть этого праздника заключена в том, чтобы «каждого дедушку, каждую бабушку, каждого пожилого человека – особенно самых одиноких – посетил ангел». Порой эти ангелы имеют лица внуков, членов семьи, старых друзей или новых знакомых: «За это время мы поняли, как важны объятия и визиты для каждого из нас, и как печально, что кое-где они пока невозможны!». Однако Господь, продчёркивает Папа, направляет к нам посланников также через Слово Божье, поэтому важно «каждый день читать по странице Евангелия, молиться по Псалтири, читать пророков»: мы будем тронуты верностью Господа, Который посылает работников в Свой виноградник в любое время дня (см. Мф 20,1-16) и в любой период жизни. Папа свидетельствует, что и он сам был призван на Престол Святого Петра, когда уже достиг «пенсионного возраста» и не рассчитывал сделать «много нового». Но Господь-Утешитель всегда рядом; «Он вечен и никогда не уходит на покой».

Люди преклонного возраста, по словам Папы Франциска, призваны «хранить корни», передавать веру молодым и заботиться о самых малых: «Не существует пенсионного возраста, когда речь идет о провозглашении Евангелия, о передаче традиций своим внукам». Нужно поставить перед собой цель, постараться превзойти свои ограничения и взяться за новое. На страницах Евангелия Никодим спрашивает Иисуса: «Как может человек родиться, будучи стар?» (Ин 3,4), и Господь отвечает, что это можно сделать, открыв сердце Святому Духу, Который дышит где хочет. Из нынешнего кризиса, связанного с пандемией COVID-19, отмечает Папа, нужно извлечь уроки. Гибель стариков из-за отсутствия аппаратов ИВЛ, множество страданий заражённых людей не должны стать напрасными, но помочь перейти к новому образу жизни; необходимо раз и навсегда понять, что «мы нуждаемся друг в друге и находимся в долгу друг перед другом»: только так человечество сможет возродиться, ибо никто не может спасти себя в одиночку. Пожилые люди, отмечает Папа Франциск, призваны помочь строить завтрашний мир в братстве и социальной дружбе, и в основе такого мира есть три столпа, которые старики могут помочь возвести гораздо лучше других: это мечта, память и молитва.

Пророк Иоиль однажды произнёс обещание: «Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (2,28). Будущее мира находится в завете между молодыми и старыми, подчёркивает Папа: именно молодёжь может перенять мечту пожилых, но для этого нужно, чтобы старики продолжали мечтать о справедливости, мире и солидарности, свидетельствовали о своём успешном опыте выхода из самых тяжелых испытаний. Мечтания, по словам Святейшего Отца, переплетаются с памятью, – подлинной миссией каждого старика, пережившего боль невзгод и знающего цену миру. Память – это основа жизни и фундамент более человечного, гостеприимного мира.

Третьим столпом нового, возрождённого мира является молитва: «Как однажды сказал мой предшественник Папа Бенедикт, святой старец, который постоянно молится о Церкви и трудится ради неё, ‘Молитва пожилых может защитить мир и помочь ему, возможно, более эффективно, чем усилия многих’». Молитвы стариков, подчеркнул Святейший Отец, – драгоценный источник: это «лёгкое», без которого не может обойтись ни Церковь, ни мир, особенно в это трудное для человечества время.

Завершая свое послание, Папа говорит о замечательном примере блаженного отшельника Шарля де Фуко: «Его судьба показывает, как даже в пустыне одиночества можно ходатайствовать за бедных всего мира и стать поистине братом и сестрой для всех. <…> Пусть каждый из нас научится повторять всем, особенно самым малым, слова утешения, которые мы сегодня услышали в наш адрес: ‘Я с вами все дни’».