Цифровой этикет: католический гид для пользователей соцсетей

«Твиттер и другие соцсети обычно не рассматриваются как платформы для цивилизованных дискуссий и глубоких бесед. Но это не обязательно должно быть так! Мы, как католики должны взаимодействовать с миром определённым – в каком-то смысле образцовым, образом. Наше онлайн присутствие должно радикально отличаться от той массы твиттов и постов, которые поражают интернет, как чума. Вот почему развитие интернет-этикета имеет первостепенную важность».

Портал «Рускатолик» опубликовал специальный материал, призванный помочь верующим с пользой и благочестием подойти к использованию социальных сетей.

Мы живём в разделённом мире. Эта реальность равно применима и к Церкви, и к государству. Но как католики мы знаем, что так быть не должно. Второй Ватиканский Собор был открыт заявлением, которое прямо противоположно нашей нынешней реальности разделённой Церкви: «Поскольку же Церковь составляет во Христе своего рода таинство — то есть знамение и орудие — глубокого единения с Богом и единства всего рода человеческого, она стремится, неукоснительно следуя указаниям предыдущих Соборов, подробнее разъяснить своим верным и всему миру свою сущность и свою вселенскую миссию» (Lumen Gentium, гл. 1).

Мы верим, что Церковь есть «инструмент» «единства всего человеческого рода», но католический Твиттер говорит, как будто бы, об обратном. Если смотреть в целом, католические соцсети часто кажутся рассадником разделения, клеветы и злобы. Такое состояние дел не вызывает особого удивления, если знать, какое количество еретических идей и схизматических решений витает в околоцерковных сферах. Но что можно сделать? Должны ли мы налагать на себя цензуру и говорить только на те темы, которые нас не разделяют? Нет, если мы хотим быть верными Евангельской Истине.

В Евангелии от Матфея Господь говорит: «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч, ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку – домашние его» (10:34-36).

Ну, если разделения ожидаемы, тогда, может быть, клавиатурные воители Твиттера должны быть оправданы за то, что орудуют словесным мечом против потенциальных еретиков со всей злобой, на которую они способны? Однако такое оправдание очевидно противоречило бы не только высказыванию Ватиканского собора о Церкви как об инструменте единства, но и молитве нашего Господа из 17-й главы Евангелия от Иоанна, о том, чтобы Церковь была едина.

К чему это нас приводит? Очевидно, что мы не должны ограничиваться ложным выбором: либо намеренное разделение и необоснованная токсичность собственного поведения, либо простое игнорирование и старательное избегание тех тем, которые могут вызвать разделение, даже столь важных, как раскол и ересь.

Я бы хотел предложить третий вариант – следование цифровому этикету. Первоначально идея этикета заключалась вовсе не в том, чтобы подвергать людей цензуре или подвергать их бесполезным формальностям ради сохранения классовых различий. Такое понимание этикета – продукт эпохи Просвещения. Первоначально же этикет был присущ всем цивилизациям как способ задать структуру цивилизованного поведения. Британская Энциклопедия цитирует перевод Беовульфа, который описывает королеву как «помнящую об этикете», когда она поднесла чашу сначала королю, а потом придворным. Это прекрасный пример общепринятой практики, которой следуют, не обязательно по нравственным соображениям, чтобы почтить гостей и продемонстрировать добродетель гостеприимства. Есть связь между этикетом и традиционным пониманием добродетели. Писательница Джейн Остин также исследует традиционную связь между этикетом и той добродетелью, которую она называет приветливостью, учтивостью. Поэтому этикет можно определить как общепринятые нормы поведения, обычно основанные на принципах нравственности, и предназначенные, чтобы улучшить общее качество жизни в обществе и сделать взаимодействия между людьми более цивилизованными.

Твиттер и другие соцсети обычно не рассматриваются как платформы для цивилизованных дискуссий и глубоких бесед. Но это не обязательно должно быть так! Мы, как католики должны взаимодействовать с миром определённым – в каком-то смысле образцовым, образом. Мы призваны быть светом миру, городом, поставленным на вершине горы (Мф 5:14). И это применимо ко всем областям жизни, включая соцсети. Наше онлайн присутствие должно радикально отличаться от той массы твиттов и постов, которые поражают интернет, как чума. Вот почему развитие интернет-этикета имеет первостепенную важность.

Ничто из того, что я здесь описываю не является ни принципиально новым, ни исключительно оригинальным, и многие всё это уже практикуют, но всё это должно прочно войти в наше коллективное сознание. Нам пора начать игнорировать тех, кто явно выходит за рамки приемлемого, не из снобизма, но как средство ощутимого обозначения последствий неприемлемого поведения. Предлагаемые правила являются довольно общими, требуют пояснения и интерпретации, и они не предназначены становиться официальным этическим кодексом. Но если им следовать, это сделает наше присутствие в соцсетях более аутентичным, более католическим.

1. Признать, что Интернет сам по себе не является союзником Церкви

Мой бывший профессор Мэтью Тен, много писал о бесплотной реальности интернета. Вход в интернет, до определённой степени, подобен вхождению в матрицу. Нам представлен интерфейс, основанный на двоичном кодировании, которым можно манипулировать настолько неограниченно, что он может и соответствовать, и не соответствовать реальности. Если учесть это обстоятельство, то не удивительно, что абсолютное большинство людей, сменивших пол – трансгендеров, являются сверхактивными пользователями интернета.

Церковь же, напротив, является безусловно воплощённой реальностью. Наша принадлежность к Церкви обусловлена Телом, которое Господь принял, воплотившись, и Кровью, которую Он пролил в определённое историческое время и в определённом историческом месте.

Это не значит, что интернет несовместим с Вестью, которую католичество несёт в себе (на самом деле, интернет является мощнейшим средством обращения для поколения Z), но мы должны помнить, что никто не может обрести полную картину веры без физической встречи с ней. Соцсети не могут заменить человеческого взаимодействия лицом к лицу, потому что Церковь – это община верующих и осязаемое Тело Христово здесь, на земле.

2. Быть реалистичными в наших ожиданиях от соцсетей

Из-за того, что социальным сетям присуща фрагментарность, разорванность, шанс, что человек всерьёз изменит своё мнение по какому-то важному вопросу, невелик, особенно, если вопрос касается глубоко укоренившихся убеждений. Например, в разгар эпидемии COVID-19 посты и сообщения в соцсетях практически не изменили общего отношения ни к коронавирусу, ни к вакцинации. Это вопрос простого благоразумия. Выбирайте, с чем сражаться.

3. Не прятаться за анонимностью

На поведение в соцсетях часто влияет анонимность. Это общеизвестно. Не будьте трусами и не говорите человеку того, что вы не решились бы сказать ему в лицо. Св. Ириней однажды рассказал, как известный гностик и еретик Маркион встретил св. Поликарпа и спросил его: «Ты знаешь меня?» На что святой ответил: «Да, я знаю тебя, первородный Сатаны» (Против ересей, 3.3). Действие Поликарпа рассматривается как святое, потому что Маркион был демонстративным нераскаявшимся еретиком, который активно сеял раздор в Церкви, проповедуя, что Бог Ветхого Завета – это другой, злобный бог, и потому что Поликарпу хватило мужества разоблачить его прямо в лицо. Св. Поликарп был епископом, реальным человеком, а не условным пользователем Твиттера под ником ПоборникТрадиций, с аватаркой профиля в виде картинки Карателя, говорящего: «Бергольо – исчадие ада». Не поступайте, как этот условный пользователь, и проигнорируйте его послания, если столкнётесь с ними.

4. Правильно использовать язык, чтобы поднять уровень разговора

Все знают, что в соцсетях есть тенденция искажать язык. Мы должны противостоять этому тренду. В «Сумерках богов» Ницше утверждает: «Боюсь, что мы никогда не избавимся от Бога, пока мы продолжаем верить в грамматику» (стр. 22). Рациональное зерно здесь состоит в том, что, если мы подчиняемся коллективным правилам, регулирующим наше общение, мы свидетельствуем этим о власти более высокой и авторитетной, чем государство. Джордж Оруэлл исследует эту тему в своём романе «1984», описывая так называемый «новояз». Йозеф Пипер обсуждает подобную же тему в своей работе «Злоупотребление языком: злоупотребление властью». Тема действительно достойна целой книги, но ограничимся кратким тезисом: язык имеет значение. Это не значит, что мы не можем время от времени использовать глупые смайлики или мемы, но, если мы потеряем грамотность, что уже фактически происходит, это не может не вызывать глубокой озабоченности.

Но ещё больше, чем о грамматике, мы должны заботиться о том, чтобы использовать корректную риторику, когда занимаем противоположную позицию, чтобы избежать ошибок, атаки на личность и вульгарных выражений. Это не значит, что наш язык должен быть сухим и лишённым юмора. Юмор всегда был в арсенале хорошей католической дискуссии, особенно, ирония. Но вульгарность часто появляется там, где нечем опровергнуть аргументы. Вульгарность – от мира, и она никак не может поднимать нас к Богу. Но изредка и вульгарный образ может подкрепить аргумент, если он используется возвышенным способом. Даже Отцы Церкви нередко пользуются этой тактикой.

Св. Ириней так объяснял (и вышучивал) гностическую веру в Ашамот — несчастную мать всего материального существования, которая создала воды земные своими слезами: «Я чувствую некоторую склонность предложить некоторые подсказки в развитие их системы. Как говорят мне мои ощущения, некоторые из вод пресные, например, фонтаны, реки, дожди и прочие, а некоторые – солёные, как море. И тогда я рассуждаю сам с собою, что все эти разные воды не могли получится из её слёз, потому что слёзы всегда солоны. Но вполне вероятно, что в своём ужасном мучении и замешательстве она не только плакала, но и потела. И, следовательно, в соответствии с их построениями, мы можем заключить, что фонтаны, реки и все прочие пресные воды земные произошли из этого источника влаги. Потому что, зная о непременной солёности слёз, трудно поверить, что из них произошли не только солёные, но и пресные воды. Более правдоподобным будет предположение, что одни произошли от её слёз, а вторые – от её пота. А поскольку некоторые из вод земных горячи и едки по своей природе, я оставляю вам самим догадываться о том, каким образом и откуда появились они» (Ириней, Против ересей, 1.3).

Это отличный забавный пример того, как вульгарный образ может быть использован вполне цивилизованно и даже деликатно, чтобы внести в дискуссию неожиданный поворот.

5. Не размещать и не читать ничего, что лишает нас внутреннего мира

Как пишет о. Жак Филлип, главная борьба в духовной жизни человека идёт за то, чтобы найти и поддерживать внутренний мир. Это значит, что мы не должны использовать соцсети таким образом, который приводит к его потере. И если это оказывается невозможно, не используйте их вообще. Соцсети являются не потребностью, а только средством, поэтому нам нужно руководить тем, как мы их используем, со всем благоразумием и в соответствии с нашими жизненными обязанностями и целями. Первейшая цель всякого верующего – личное освящение. И значит то, как мы используем соцсети, должно соответствовать этой конечной цели. Поэтому нужно избегать читать или обсуждать всё то, что вселяет в нас беспокойство, уводит нас от наших непосредственных обязанностей. И это тот принцип, осуществить который труднее всего. Но в то же время именно этот принцип самый важный, как для нашего личного духовного блага, так и для того, чтобы созидать подлинно католическое присутствие в социальных сетях. Вся токсичность атмосферы католического Твиттера исходит от тех людей, которые размещают посты под действием страха или возмущения и гневно комментируют посты, которые им вообще не стоило бы читать.

Ни одну интернет-платформу нельзя назвать несовместимой с католичеством. Но все они нуждаются в освящении. А освящения не может быть без личного стремления возрастать в святости.

Автор: Джонатан Квист

Источник (англ.): The Catholic Gentleman

Перевод: Наталья Проскурина

Источник (рус.): Рускатолик.рф