Папа Лев XIV в социальных сетях: голос Церкви для мира

Папа Лев XIV в социальных сетях: голос Церкви для мира

Май 14, 2025

Аккаунты Святейшего Отца на платформах X и Instagram вновь активированы. представлен в соцсетях с официальным цифровым профилем.

Сегодня цифровое служение Епископа Рима охватывает более 50 миллионов подписчиков по всему миру. Этот профиль начинал вести ещё , затем его продолжил . Теперь страницу использует Лев XIV — и делает это в духе преемственности. Публикации выходят на девяти языках, включая английский, испанский, французский, итальянский и даже латынь — для того, чтобы послание Папы звучало на всех континентах.

При этом всё, что публиковал Папа Франциск, останется доступным в виде архивной страницы с пометкой Ad Memoriam.

За годы своего понтификата Папа Франциск оставил обширное цифровое наследие — порядка 50 тысяч публикаций. Его сообщения касались ключевых тем современности: мира, социальной справедливости, заботы о природе и духовной поддержки. Особенно весомым стало его присутствие в период пандемии: в 2020 году послания Папы собрали свыше 27 миллиардов просмотров по всему миру.

Цифровые платформы Папы — не просто новостные ленты. Это современное пространство благовестия, где ежедневно звучат слова мира, веры и надежды. Папа Лев XIV свидетельствует: Церковь призвана быть рядом, вдохновлять и объяснять — в любое время и в любом формате.


Источник: русская служба Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна