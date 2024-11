Церкви Европы: как защитить детей от сексуального насилия?

Папа Франциск обратился с посланием к участникам конференции по вопросам обеспечения безопасности в Католической Церкви в Европе «Safeguarding in the Catholic Church in Europe». Сообщает русская служба Vatican News.

Встреча проходит под эгидой Папской комиссии по защите несовершеннолетних с 13 по 15 ноября в Риме; в ней участвуют более 100 специалистов из 25 европейских стран, среди которых епископы, священники, монашествующие, миряне, а также жертвы сексуальных злоупотреблений со стороны духовенства.

Папа Франциск призывает участников конференции оказывать утешение и помощь пострадавшим, подчёркивая важность заботы Церкви о справедливости, исцелении и примирении.

Усилия по защите детей и уязвимых взрослых в Церкви являются жизненно важными, а участие каждого в этом процессе говорит о стремлении христианской общины защищать самых слабых.

Святейший Отец обращает внимание на злободневные проблемы, с которыми сталкиваются некоторые страны участников конференции, в том числе вызванные войной и конфликтами. Папа напоминает о «христианском призвании созидать мир и заботиться о наших братьях и сёстрах, оказавшихся в трудной ситуации»:

«Ваше присутствие – красноречивое свидетельство единства и солидарности, которые преодолевают любые границы».

Папа Франциск выражает надежду, что конференция станет возможностью для более глубокого понимания проблем и активного участия в защите несовершеннолетних и уязвимых людей, для созидания ещё более надежной и сострадательной Церкви:

«Надеюсь, что ваши усилия по созданию сети, объединяющей людей и лучшие практики, станут незаменимым форумом для обмена знаниями, поддержки друг друга и обеспечения эффективности и устойчивости программ защиты», – пишет в конце послания Святейший Отец и преподаёт участникам римской встречи апостольское благословение.