3-й день Апостольского визита в Турцию: Папа посещает Голубую мечеть (+ ФОТО)

Третий день своего путешествия по Турции Лев XIV начал с посещения мечети Султана Ахмеда, также известной как Голубая мечеть — важнейшего мусульманского храма в Стамбуле.

Утром 29 ноября 2025 года Папа Римский посетил мечеть Султана Ахмеда в сопровождении главы Диянета (Управления по делам религий Турции). Его визит прошёл «в тишине, в духе размышления и внимания, с глубоким уважением к этому месту и вере тех, кто приходит сюда на молитву», пишет Vatican News со ссылкой на пресс-службу Апостольского Престола.

Святейший Отец осмотрел богато украшенный храм и выслушал рассказ о его истории. Войдя, он снял обувь, как и другие члены делегации, и совершил краткую молитву в тишине.

Голубая мечеть, один из главных символов Стамбула, была построена в 1609–1617 годах султаном Ахмедом I на месте Большого дворца в Константинополе. Её строительство подробно описано в восьми томах, хранящихся в библиотеке Топкапы.

Название мечети – «Голубая» – происходит от 21 042 бирюзовых керамических плиток на стенах и куполе. Мечеть имеет шесть минаретов, высокий свод и хорошее естественное освещение: солнечные лучи проникают в храм через 260 окон.

Визит Льва XIV был знаком уважения к принимающей стране, 99% населения которой составляют мусульмане. В 2014 году, также 29 ноября, то же место посетил его предшественник Франциск, а в 2006 году — Бенедикт XVI.