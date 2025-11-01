Торжество Всех Святых в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

Субботним утром 1 ноября 2025 года Святую Мессу торжества Всех Святых в Кафедральном соборе Новосибирска возглавил Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт. На Литургии своему Епископу сослужил настоятель прихода кафедрального собора священник Кшиштоф Корольчук, SJ.

В дневное время народу в храме было не очень много, поскольку первая суббота наступившего месяца в этом году стала рабочим днём – из-за переноса выходного по решению Российского Правительства, чтобы продлить период ноябрьских государственных праздников на следующей неделе. Отметим однако, что решением Правящего архиерея для всех работников курии этот день всё же был объявлен праздничным и выходным.

В начале богослужения Преосвященный Иосиф поделился с верующими некоторыми подробностями о своей последней поездки в Рим в качестве участника Всероссийского паломничества в Юбилейный год надежды.

По словам Владыки, в группе из ста паломников со всей России находились также и 25 человек от нашей Епархии. Многие были в таком римском путешествии впервые, что стало для них очень большим впечатлением: «они уже точно не знали – на земле ли они, или на небесах».

Далее Владыка поведал об одном памятном подарке – прекрасном орнате, на котором вышито символическое изображение небесного Иерусалима и который когда-то был вручён ему сёстрами-монахинями из Швейцарии. «И вот сегодня Церковь приглашает всех нас забыть на какое-то время эту землю, и всем вместе войти в этот горний Иерусалим, посмотреть духовными очами: что нас ожидает там – в этой вечной Отчизне, к которой мы стремимся, но о которой так редко думаем. Поэтому, вспоминая ныне всех святых, попробуем войти в их радость, чтобы она манила нас, как никакая другая земная цель. И так сроднимся же сегодня особенным образом с ликующей и торжествующей Церковью…»

***

Напомним, что Торжество Всех Святых – это вместе с тем ещё и первый день Октавы молитв об усопших, когда мы с особым вниманием обращаемся к памяти дорогих нам почивших родственников и друзей. Её кульминацией станет молебен 2 ноября, в День Поминовения всех усопших верных. Заупокойные богослужения пройдут в этот день как в храмах, так и на католическом кладбище города Новосибирска.



(Фото с. Татьяны Авдокушиной)