Токаев пригласил Папу Льва XIV нанести визит в Казахстан

АСТАНА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Папу Римского Льва XIV совершить апостольский визит в республику. Соответствующее послание передал понтифику на аудиенции спикер Сената (верхняя палата) парламента Маулен Ашимбаев.

«Спикер Сената Маулен Ашимбаев передал Папе Римскому Льву XIV специальное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства направил понтифику теплые приветствия и официально пригласил совершить апостольский визит в нашу страну», — говорится в сообщении пресс-службы палаты.

Ашимбаев отметил неизменную поддержку Святейшего Престола в продвижении мира и межрелигиозного диалога в Казахстане, а также рассказал о ходе реализации декларации, принятой на съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане в сентябре. Понтифик высоко оценил вклад Казахстана в укрепление согласия между представителями разных религий.

В Казахстане насчитывается около 182,6 тыс. католиков (примерно 1,3% населения).