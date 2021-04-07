Темой катехезы Папы в среду Светлой седмицы стала связь христианской молитвы с истиной общения святых

Связь между молитвой и истиной общения святых стала темой катехезы Папы Франциска, произнесенной в ходе традиционной общей аудиенции в среду Светлой седмицы 7 апреля с.г. Как и предыдущие общие аудиенции Понтифика, эта аудиенция по-прежнему проходила без физического участия верных, которые, однако, могли наблюдать за нею по видеотрансляции из Библиотеки Апостольского дворца.

Как сказано в соответствующем сообщении Vatican News, Понтифик прежде всего подчеркнул, что «если мы молимся, то не делаем это в одиночку: даже не сознавая того, мы погружены в величавую реку молитвенных восклицаний, которые опережают нас и остаются после нас». В молитвах, приведенных в Священном Писании и вошедших в литургическую сокровищницу Церкви, мы слышим отголоски древних событий, чудесных спасений, горьких изгнаний, трогательных возвращений, восхищения творением, славословий Творцу… Все эти мотивы передаются из поколения в поколения, в них личный опыт молитвы переплетается с опытом своего народа и даже всего человечества.

Так, например, в молитве прославления Бога, особенно если она возносится из сердец малых и смиренных, всегда присутствует что-то от гимна Magnificat, возглашенного Девой Марией в присутствии Ее родственницы Елизаветы, или от восклицания старца Симеона Богоприимца: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром…». Всякий раз, складывая руки в молитвенном жесте и открывая свое сердце Богу, мы тут же оказываемся в окружении святых, официально канонизированных и неизвестных, которые молятся вместе с нами и ходатайствуют за нас в качестве наших старших братьев и сестер, богатых опытом угодной Богу жизни.

И как раз поэтому никакая скорбь не переживается в Церкви в одиночестве, ни одна слезинка не остается забытой: всё без исключения в общине народа Божия дышит единой благодатью, всё без исключения приобщено к ней. «Неслучайно в древних святилищах кладбище окружало храм, символически выражая ту истину, что в каждой Евхаристии свойственным им образом принимают участие предыдущие поколения, закончившие свой земной путь. Это наши родители, бабушки и дедушки, крестные, катехеты и воспитатели…». Святые постоянно находятся рядом с нами, а их изображения в храмах напоминают о неизменно окружающем нас «облаке свидетелей». Эти свидетели, которых мы чтим, отсылают нас к Иисусу Христу, Единому Господу и Посреднику между Богом и человеком. Святые напоминают также о том, что и в нашей жизни, «при всей ее заурядности и поражении грехом, всё-таки могут пробиться ростки святости», примером чему является «благоразумный разбойник», распятый рядом с Христом и Им же лично «канонизированный». «Никогда не поздно обратиться к Господу, всеблагому и великому в любви”, – добавил Преемник Святого Петра и далее констатировал, что святые непосредственно созерцают Бога, прославляют Его, а вместе с тем без устали заботятся о тех, кого оставили на земле. Их покровительство нам является неотъемлемой частью Божия замысла Спасения, в этом состоит их наивысшее служение Богу, а мы можем и должны просить их о заступничестве за нас и за весь мир.

«Во Христе существует таинственная солидарность между теми, кто перешел в другую жизнь и нами, паломниками в этой жизни: наши дорогие умершие с неба продолжают заботиться о нас. Они молятся за нас, а мы молимся за них и вместе с ними», – сказал Святейший Отец и указал, что эту молитвенную связь можно опытно познать уже здесь, в земной жизни, молясь друг за друга. Самый простой способ молитвы за какого-то человека – это рассказать о нем Богу. «Если мы делаем это регулярно, ежедневно, наше сердце не замыкается в себе, оно остается открытым братьям. Молитва за других людей – это значимое свидетельство нашей любви к ним, она же побуждает нас к еще большей и конкретной близости с ними», – подчеркнул Святейший Отец и отметил, что молитва также является лучшим средством разрешения конфликтных ситуаций, поскольку ей свойственно преображать сердца и поведение.

Особенно в такие трудные и тревожные времена как сегодня очень важно просить о молитве братьев, а в первую очередь святых. «Имя, которым нас нарекли в Святом Крещении – это не этикетка и не пустое украшение! Обычно это бывает имя Пресвятой Девы, святого или святой, которые и не желают ничего иного, как только помочь нам в наших жизненных испытаниях, помочь получить Божию благодать, в которой мы так нуждаемся. Если в нашей жизни испытания всё еще не превысили нашу меру терпения, если мы всё еще остаемся верными, если, несмотря ни на что, продолжаем шагать вперед не теряя при этом упования – возможно всё это дано нам не по заслугам нашим и не благодаря нашим усилиям, а благодаря заступничеству многих святых, некоторые из которых уже в небе, а многие другие, как и мы, пока странствуют на земле, но все они защищают и сопровождают нас…», – сказал Папа Франциск в заключение.

Завершая общую аудиенцию в среду Светлой седмицы, Епископ Рима, как сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров, напомнил, что в ближайшее воскресенье Церковь будет отмечать праздник Божьего милосердия. Учреждая этот праздник для христиан всего мира, святой Иоанн Павел II заявил: «Литургия этого воскресенья как бы очерчивает путь милосердия, который восстанавливает связь человека с Богом и порождает новые отношения братской солидарности между людьми». В своей энциклике Dives in misericordia («Бог, богатый милосердием») Папа Войтыла писал: «Иисус Христос учит нас, что человек должен не только принимать и переживать милосердие Бога, но что он также призван ‘творить милосердие’ по отношению к другим: ‘Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут’ (Мф 5,7)». Цитируя своего предшественника, Папа Франциск призвал верующих «с упованием обратиться к милосердному Христу, испрашивая у Него дар прощения и действенной любви к ближнему».