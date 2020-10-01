Тайная идея Виктора Васнецова, или Почему надо посетить выставку «Предчувствуя ХХ век»

Тайная идея Виктора Васнецова, или Почему надо посетить выставку «Предчувствуя ХХ век»

Октябрь 01, 2020

Уникальные рисунки из запасников показывает сегодня — графику лучших русских мастеров конца ХIХ века. Для многих станут открытием работы Репина, Серова, Врубеля, Ге, а у православных зрителей особый интерес наверняка вызовут эскизы Виктора Васнецова для Владимирского собора, пишет «Крестовский мост».

Собор воздвигли в Киеве в 1882 году, к 900-летию Крещения Руси. Молодому Васнецову, отцу четверых маленьких детей, предстоял там огромный труд: расписать алтарную часть, купол, потолки, столпы — сотни квадратных метров. На это ушло 11 лет. Однажды художник сорвался с лесов и чудом не покалечился. Приглашал к сотрудничеству Поленова, тот отказался. Позже приехал Врубель, но его замыслы и стиль были столь оригинальны, что их не утвердила госкомиссия. Главным помощником и ближайшим другом Васнецова стал Михаил Нестеров. Вместе они расписали основную часть храма.

Съездить в Киев, чтобы посмотреть на это чудо вживую, сейчас не получится: антивирусные кордоны. Но эскизы Васнецова не менее живые. Его цветные рисунки, по словам специалистов, имеют даже некоторое преимущество перед храмовыми росписями: мастер, виртуозно владевший разной техникой, выполнял их графитным карандашом, бронзовой краской, гуашью и прозрачной акварелью. В итоге возникал эффект воздушных, небесных оттенков, недостижимый при работе масляными красками.

К своему труду Васнецов приступил как исполнитель, по готовой программе. Где и какой должен быть святой образ — всё заранее расписано и утверждено. Но втайне он вынашивал грандиозную идею: создать новый национальный иконописный стиль с опорой на великие традиции Феофана Грека, Дионисия и Андрея Рублёва, но и с учётом современного опыта.

Его образы менее условны, более эмоциональны и реалистичны, чем традиционная икона, но ни в чём не отступают от канона. В отличие от Врубеля Васнецов умел ввести художественные замыслы в строгие границы того, что допускало церковное восприятие.

Свой труд Васнецов считал послушанием, почти как в монашестве. Из Петербурга, из Москвы к нему наведывались друзья, рассказывали о шумных успехах его коллег, их новых полотнах, купленных за большие деньги… Васнецов же на целое десятилетие добровольно отказался от привычного творчества, от внимания просвещённой публики. И позже говорил, что истинное счастье он испытывал именно в годы, когда расписывал храм.

Выставка «Предчувствуя ХХ век» работает до 16 ноября в главном здании галереи по адресу: Лаврушинский пер., 10, залы 49-5

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