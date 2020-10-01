Тайная идея Виктора Васнецова, или Почему надо посетить выставку «Предчувствуя ХХ век»

Уникальные рисунки из запасников показывает сегодня Третьяковская галерея — графику лучших русских мастеров конца ХIХ века. Для многих станут открытием работы Репина, Серова, Врубеля, Ге, а у православных зрителей особый интерес наверняка вызовут эскизы Виктора Васнецова для Владимирского собора, пишет «Крестовский мост».

Собор воздвигли в Киеве в 1882 году, к 900-летию Крещения Руси. Молодому Васнецову, отцу четверых маленьких детей, предстоял там огромный труд: расписать алтарную часть, купол, потолки, столпы — сотни квадратных метров. На это ушло 11 лет. Однажды художник сорвался с лесов и чудом не покалечился. Приглашал к сотрудничеству Поленова, тот отказался. Позже приехал Врубель, но его замыслы и стиль были столь оригинальны, что их не утвердила госкомиссия. Главным помощником и ближайшим другом Васнецова стал Михаил Нестеров. Вместе они расписали основную часть храма.

Съездить в Киев, чтобы посмотреть на это чудо вживую, сейчас не получится: антивирусные кордоны. Но эскизы Васнецова не менее живые. Его цветные рисунки, по словам специалистов, имеют даже некоторое преимущество перед храмовыми росписями: мастер, виртуозно владевший разной техникой, выполнял их графитным карандашом, бронзовой краской, гуашью и прозрачной акварелью. В итоге возникал эффект воздушных, небесных оттенков, недостижимый при работе масляными красками.

К своему труду Васнецов приступил как исполнитель, по готовой программе. Где и какой должен быть святой образ — всё заранее расписано и утверждено. Но втайне он вынашивал грандиозную идею: создать новый национальный иконописный стиль с опорой на великие традиции Феофана Грека, Дионисия и Андрея Рублёва, но и с учётом современного опыта.

Его образы менее условны, более эмоциональны и реалистичны, чем традиционная икона, но ни в чём не отступают от канона. В отличие от Врубеля Васнецов умел ввести художественные замыслы в строгие границы того, что допускало церковное восприятие.

Свой труд Васнецов считал послушанием, почти как в монашестве. Из Петербурга, из Москвы к нему наведывались друзья, рассказывали о шумных успехах его коллег, их новых полотнах, купленных за большие деньги… Васнецов же на целое десятилетие добровольно отказался от привычного творчества, от внимания просвещённой публики. И позже говорил, что истинное счастье он испытывал именно в годы, когда расписывал храм.

Выставка «Предчувствуя ХХ век» работает до 16 ноября в главном здании галереи по адресу: Лаврушинский пер., 10, залы 49-5