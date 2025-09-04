Святейший Отец о свидетельстве единства в разделенном мире

3 сентября 2025 года в Ватикане завершилось пленарное заседание Совместной рабочей группы Католической Церкви и Всемирного Совета Церквей. Участников заседания принял Папа Римский Лев XIV, информирует Vatican News.

Как сообщил ватиканским СМИ архиепископ Флавио Паче, секретарь Департамента по содействию христианскому единству, встреча предоставила возможность обменяться опытом, углубить отношения и обсудить новые приоритеты.

Иерарх отметил, что первая часть встречи была посвящена ознакомлению представителей Всемирного Совета Церквей с деятельностью отдельных структур Римской Курии: Государственного секретариата, Дикастерии содействия целостному развитию человека, Дикастерии евангелизации, Дикастерии богослужения и дисциплины таинств и Дикастерии межрелигиозного диалога.

Кардинал Курт Кох, президент Дикастерии по содействию христианскому единству, рассказал о современных проблемах в области экуменизма. Тема межхристианских отношений также поднималась в ходе встреч с представителями различных экуменических организаций и движений, присутствовавших в Риме.

Архиепископ Паче отметил, что Совместная рабочая группа состоит из трёх подкомиссий, работающих над рядом тем, которые будут рассмотрены в документе, опубликованном по окончании срока её полномочий. Работа группы рассчитана до 2030 года, после чего она представит свои выводы Католической Церкви и Всемирному Совету Церквей, пояснил ватиканский иерарх.

Кульминацией встречи в Риме стала аудиенция у Святейшего Отца, который уделил время каждому из гостей и обратился к ним со своим пастырским словом. Совместная работа Католической Церкви и Всемирного Совета Церквей должна продолжаться, особенно потому, что призыв к единству в эпоху столь разобщённого мира является неотложной задачей, заявил Папа своим гостям. Лев XIV отметил важность общего свидетельства о единстве между христианами и предложил завершить встречу совместной молитвой, сообщил архиепископ Флавио Паче.