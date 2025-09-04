Святейший Отец о свидетельстве единства в разделенном мире

Сентябрь 04, 2025

3 сентября 2025 года в Ватикане завершилось пленарное заседание Совместной рабочей группы Католической Церкви и Всемирного Совета Церквей. Участников заседания принял Лев XIV, информирует Vatican News.

Как сообщил ватиканским СМИ архиепископ , секретарь Департамента по содействию христианскому единству, встреча предоставила возможность обменяться опытом, углубить отношения и обсудить новые приоритеты.

Иерарх отметил, что первая часть встречи была посвящена ознакомлению представителей Всемирного Совета Церквей с деятельностью отдельных структур Римской Курии: Государственного секретариата, Дикастерии содействия целостному развитию человека, Дикастерии евангелизации, Дикастерии богослужения и дисциплины таинств и Дикастерии межрелигиозного диалога.

Кардинал Курт Кох, президент Дикастерии по содействию христианскому единству, рассказал о современных проблемах в области экуменизма. Тема межхристианских отношений также поднималась в ходе встреч с представителями различных экуменических организаций и движений, присутствовавших в Риме.

Архиепископ Паче отметил, что Совместная рабочая группа состоит из трёх подкомиссий, работающих над рядом тем, которые будут рассмотрены в документе, опубликованном по окончании срока её полномочий. Работа группы рассчитана до 2030 года, после чего она представит свои выводы Католической Церкви и Всемирному Совету Церквей, пояснил ватиканский иерарх.

Кульминацией встречи в Риме стала аудиенция у Святейшего Отца, который уделил время каждому из гостей и обратился к ним со своим пастырским словом. Совместная работа Католической Церкви и Всемирного Совета Церквей должна продолжаться, особенно потому, что призыв к единству в эпоху столь разобщённого мира является неотложной задачей, заявил Папа своим гостям. Лев XIV отметил важность общего свидетельства о единстве между христианами и предложил завершить встречу совместной молитвой, сообщил архиепископ Флавио Паче.

