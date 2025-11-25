Святейший Отец встретился с главами правительств Грузии и Латвии (+ ФОТО)

24 ноября 2025 года Папа Римский Лев XIV дал аудиенцию двум главам правительств Восточной Европы: он принял премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и премьер-министра Латвии Эвику Силиню, сообщает Vatican News.

После встречи со Святейшим Отцом политики провели переговоры с кардиналом-государственным секретарём Пьетро Паролином, которого сопровождал архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по связям с государствами и международными организациями. О темах, обсуждавшихся в Государственном секретариате, проинформировал Зал Печати Апостольского Престола.

В ходе встречи с премьер-министром Грузии были отмечены хорошие отношения между Ватиканом и Грузией, а также были обсуждены некоторые аспекты жизни Католической Церкви в этой стране. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности — двусторонние отношения, ситуацию в регионе и вызовы, на которые должна ответить Грузия.

В ходе визита в Государственный секретариат премьер-министра Латвии было выражено удовлетворение добрыми отношениями между Св. Престолом и Латвией, а также отмечен позитивный вклад христианской веры и деятельности Католической Церкви в латвийское общество. Стороны затронули вопросы регионального и международного характера, уделив особое внимание перспективам достижения мира и прекращения войны на Украине.