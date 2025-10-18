Святейший Отец посетил парусник «Добрая надежда» (+ ФОТО)

Вечером 17 октября Лев XIV посетил в порту города Остия трёхмачтовый парусник «Добрая надежда» (Med25 Bel Espoir), на борту которого завершилась восьмимесячная миссия мира и межкультурного диалога. Передает русская служба Vatican News.

Проект, начатый архиепархией Марселя, собрал молодёжь разных религий и национальностей, побывавшую за это время в тридцати средиземноморских портах.

Святейший Отец приветствовал и поблагодарил экипаж за свидетельство надежды.

«Мы можем быть едины, даже если мы из разных стран, говорим на разных языках и принадлежим к разным культурам и религиям, потому что мы все люди».

По словам Папы, миру сегодня нужны не слова, а знаки, ибо свидетельство вселяет надежду. «Уже самo название этого корабля, как и присутствие каждого из вас здесь сегодня, – действительно знак надежды для Средиземноморья и для мира», – отметил Папа и указал молодым членам экипажа на три важных направления: диалог, мосты и мир.

Очень важно разговаривать друг с другом, сесть за один стол, учиться слушать, с уважением к другому выражать свои мысли и ценности. Из диалога вырастают мосты – «не обязательно через Средиземное море», но между всеми народами. Нужно уметь вместе жить и вместе преодолевать трудности: «Это великая школа не только для вас, но также и урок для всех нас», – подчеркнул Папа. Наконец, нужно быть «строителями мира, миротворцами в мире, который всё больше склоняется к насилию, ненависти, разобщению и поляризации». Мы все – дети одного Бога, подчеркнул Святейший Отец, и вместе мы обязаны заботиться о творении, друг о друге, продвигая мир по всей земле.

На прощание Папа благословил молодых моряков и пожелал, чтобы их поколение продвигало «подобные начинания, которые действительно способствуют миру во всем мире».