Свою первую в 2021 году общую аудиенцию Папа Франциск посвятил прославлению Бога

Катехеза Папы Франциска на первой в 2021 году общей аудиенции была посвящена прославлению Бога. По словам Святейшего Отца, славословящая молитва нужна не Богу, а нам, и возносить ее необходимо не только в те периоды, когда у нас всё складывается удачно, но, прежде всего, в моменты переживаемых тягот и испытаний. Ниже мы предлагаем нашим читателям полный текст Папской катехезы.

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Мы продолжаем наш цикл катехез, посвященных молитве, и сегодня мы поговорим о молитве прославления.

В качестве отправной точки мы возьмем тот период жизни Иисуса, который вполне можно назвать кризисным. После первых чудес и избрания учеников, призванных стать участниками возвещения Царства Божия, миссия Мессии переживает кризис. Иоанн Креститель, заключенный в темницу, терзается сомнениями и адресует Иисусу свое недоуменное послание: «Ты ли тот, кто должен прийти, или ожидать нам другого?» (Мф 11,3). Иоанну явно не по себе: уж не ошибся ли он в своем прежнем свидетельстве? У всех случаются темные моменты, моменты духовной ночи, и Иоанн проходит как раз через такой момент. В селениях, расположенных вдоль Геннисаретского озера, в которых Иисус уже успел сотворить столько чудесных знамений, царит раздрай (ср. Мф 11,20-24). Но, констатируя эти неутешительные для мессианского служения обстоятельства, евангелист Матфей акцентирует поистине удивительный факт: Иисус не сетует, обращаясь к Отцу, а возносит Ему ликующий гимн славословия: «Благодарю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных, а открыл младенцам» (Мф 11,25). Итак, в разгар кризиса, среди помрачения многих умов, даже столь выдающихся как Иоанн Креститель, Иисус благословляет Отца, Иисус восхваляет Отца. Но почему и за что?

Прежде всего за то, Кем Небесный Отец является: «Отче, Господи неба и земли». Иисус возрадовался в духе, сознавая и ощущая, что Его Отец есть Владыка Вселенной, а, с другой стороны, что Владыка всего сущего есть Отец, притом «Мой Отец». Из этого чувства и проистекает хвала: Иисус знает, что Он – «Сын Всевышнего». Он определенно ощущает Себя Сыном Всевышнего.

Затем Иисус превозносит Отца за то, что Тот благоволит к «малым». Проповедуя в селениях иудейских, Иисус сталкивается именно с этой ситуацией: «мудрые и разумные» взирают на Него с подозрением, не спешат открыться слову Его проповеди, зато «малые» тянутся к Нему и охотно принимают Его послание. Во всём этом явно просматривается воля Отца, и Иисус радуется этому обстоятельству. Вот и нам следует радоваться и прославлять Бога за то, что смиренные и простые люди и сегодня принимают Евангелие. Я вижу этих простых людей, этих смиренных людей, которые отправляются в паломничества, которые идут молиться, которые поют, которые славословят, людей, которым, возможно, много чего в жизни не хватает, но которые в смирении своем славят Бога… Эти «малые» есть будущее мира и надежда Церкви: те, кто не считает себя лучше других, кто осознаёт свою ограниченность и свои грехи, кто не хочет властвовать над другими, кто понимает, что все мы братья и сестры в Боге Отце.

Итак, в момент Своей очевидной неудачи, когда всё вокруг казалось погруженным во тьму, Иисус молился, восхваляя Небесного Отца. И Его молитва также побуждает и нас, читающих сегодня Евангелие, по-иному оценивать свои личные поражения, по-иному судить о ситуациях, в которых не просматривается очевидного присутствия Бога и Его деятельности, когда сдается, будто зло преобладает и мы не видим возможности остановить его. Между тем Иисус, Который Сам ранее рекомендовал просительную молитву, теперь, когда у Него есть все основания попросить у Бога разъяснений, вместо этого начинает славословить Его. И это кажущееся противоречие на самом деле раскрывает великую истину. Кому более нужны и полезны славословия? Нам или Богу? Текст Евхаристической Литургии дает на этот счет недвусмысленный ответ: «Ибо, не имея нужды в нашей хвале, Ты даешь нам благодать Твою, чтобы мы могли воздавать благодарение. Восхваляя Тебя, мы не прибавляем Тебе величия, но сами возрастаем ко спасению» (Римский Миссал, Четвертая общая префация). Вознося хвалу, мы спасаемся.

Молитва хвалы необходима именно нам. Вот как определяет это Катехизис Католической Церкви: молитва хвалы «приобщается блаженству чистых сердец, которые любят Бога с верою, прежде нежели увидят Его во славе» (ККК, 2639). Как это ни парадоксально, такую молитву нужно практиковать не только тогда, когда жизнь делает нас счастливыми, но, прежде всего, в трудные времена, во «времена тьмы», когда наш путь, как кажется, пролегает по крутому маршруту. Это и есть самое подходящее время, чтобы возносить хвалу. Уподобимся же Иисусу, Который превозносит Отца и тогда, когда наступает «власть тьмы». Ведь мы знаем, что благодаря этому восхождению, благодаря этому крутому маршруту, благодаря этому утомительному пути, этим трудным переходам нам однажды откроется захватывающая дух новая панорама, перед нами распахнутся самые широкие горизонты. Воздавать Богу хвалу – это как дышать самым чистым кислородом. Молитва хвалы очищает душу, делает нас прозорливыми, исполняет нас упования, благодаря которому мы не остаемся в плену у трудностей и успешно преодолеваем все тяжелые моменты.

Великим уроком такой молитвы, не утратившим своей актуальности даже спустя восемь веков, является «Песнь брату Солнцу или Хвала творений». Ее сочинил святой Франциск Ассизский на склоне лет своей жизни. Причем Великий Бедняк сочинил ее не в минуту радости, не во времена благоденствия, а напротив, среди тяжких невзгод. Святой Франциск к тому времени практически ослеп и как никогда ранее остро переживал свое одиночество: мир никак не изменился в результате его проповеди, в нем по-прежнему бушевали ссоры и конфликты, а к тому же Святой ясно сознавал, что и жить на земле ему осталось недолго. Всё выглядело так, будто это и был момент крайнего разочарования, признания собственной неудачи. Но Франциск молился в этих печальных обстояниях, в эти минуты мрака: «Всевышний, всемогущий, всеблагой Господь! Вся хвала – Твоя, вся слава, вся честь…». Он молился, вознося хвалу. Франциск восхваляет Бога за всё, что происходит; за все дары творения и даже за смерть, которую он дерзает называть «сестрой». Эти примеры святых, христиан, а также Самого Иисуса, славословящих Бога в трудные минуты своей жизни, отверзают перед нами врата, приводящие нас в объятия Господни; ими же мы очищаемся. Возносимые нами славословия очищают нас.

Святые свидетельствуют нам, что нам следует возносить хвалу как в хорошие, так и в плохие времена, ведь Бог – это наш Верный Друг. Вот первооснова молитвы хвалы: Бог – это наш Верный Друг, любовь Которого к нам никогда не может иссякнуть. Он постоянно находится рядом с нами, Он всегда открыт для нас. Однажды было сказано: «Он – Страж, Который повсюду сопровождает вас и позволяет вам чувствовать себя уверенно». Так пусть же в самые трудные и мрачные моменты нашей жизни у нас найдется мужество сказать: «Благословен Ты, Господи». Хвала Господу. Это принесет нам массу пользы. Спасибо.

Перевод «Сибирской католической газеты»