Св. Отец призвал к немедленному перемирию в Мьянме

В воскресенье 19 октября, после торжественной Мессы, в ходе которой были канонизированы семь новых святых, Лев XIV обратился к верующим, поблагодарив их и представителей правительств за участие в «великом празднике святости». Папа также выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мьянме, передает Vatican News.

Святейший Отец заявил, что с болью следит за развитием конфликта в Юго-Восточной Азии:

«Новости, поступающие из Мьянмы, к сожалению, болезненны: сообщается о продолжающихся вооружённых столкновениях и воздушных бомбардировках, в том числе гражданских лиц и инфраструктуры. Я близок ко всем, кто страдает из-за насилия, отсутствия безопасности и многочисленных лишений. <…> Я вновь обращаюсь с призывом о немедленном и эффективном прекращении огня. Пусть орудия войны уступят место орудиям мира через всеобъемлющий и конструктивный диалог!»

Папа напомнил, что 19 октября отмечается Всемирный миссионерский день и поблагодарил современных глашатаев Евангелия:

«Церковь – миссионерская, но сегодня мы молимся особенно за людей, которые оставили всё, чтобы нести Евангелие тем, кто его не знает. Они – миссионеры надежды среди народов».

Святейший Отец выразил благодарность официальным делегациям, присутствовавшим на канонизации, включая президентов Италии и Ливана, делегации Армении и Венесуэлы. Отдельно Папа приветствовал духовных дочерей новопрославленных подвижниц, представителей общин и ассоциаций, вдохновленных харизмой семи новых святых.

В конце речи Лев XIV призвал всех верующих усилить молитвы о мире:

«Вверяем заступничеству Девы Марии и новых святых нашу непрестанную молитву о мире на Святой Земле, в Украине и в других местах войны. Да одарит Господь всех руководителей мудростью и настойчивостью ради поиска справедливого и прочного мира».