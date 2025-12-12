Св. Отец — о границах власти и уважении личности

12 декабря Лев XIV встретился в Ватикане с представителями Системы информации для безопасности Республики, отмечающими столетие со дня создания итальянской разведывательной структуры. Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил сотрудников спецслужб за труд, требующий профессионализма, прозрачности и конфиденциальности. Их ответственная задача – постоянно отслеживать угрозы национальной безопасности, содействуя защите мира. Ввиду своей непубличности эта сложная работа «часто подвергается риску неправомерного использования, но она крайне важна для заблаговременного выявления потенциально опасных сценариев для общественной жизни».

Говоря к столетнем пути итальянской разведки, Папа напомнил, что за эти годы изменились и инструменты, и глобальные вызовы. Поэтому к профессиональной подготовке необходимо прибавить этическое измерение, включающее два ключевых ориентира.

Во-первых, уважение человеческого достоинства: государственная безопасность никогда не должна вступать в противоречие с правами человека. В сложные моменты общественное благо может казаться абсолютным приоритетом, но именно тогда возникает риск нарушить фундаментальные этические границы. Сотрудникам структур необходимо постоянно сверяться с принципом соразмерности и делать всё, чтобы защита государства не грозила частной и семейной жизни, свободе совести, праву на информацию и справедливое судебное разбирательство. В этом контексте Папа напомнил о важности чётких законодательных рамок, судебного надзора и контроля, прозрачности бюджетов.

Во-вторых, этика коммуникации. В эпоху цифровой революции потоки данных стали неотъемлемой частью человеческих отношений. Новые технологии расширяют возможности, но одновременно создают почву для дезинформации, неправомерного раскрытия частной жизни, манипуляций и разжигания ненависти. Поэтому необходимо строго следить, чтобы конфиденциальная информация не превращалась в инструмент «запугивания, манипулирования, шантажа, дискредитации работы политиков, журналистов или других представителей гражданского общества». Эта опасность существует и в церковной среде: в ряде стран, отметил Папа, спецслужбы действуют в неблаговидных целях, ущемляя свободу Церкви.

Святейший Отец помянул сотрудников, погибших при выполнении миссий в сложных условиях. Их труд редко становится новостью, но мы видим его плоды – спасённые жизни и предотвращённые кризисы.

Папа Лев поблагодарил итальянские спецслужбы за вклад в обеспечение безопасности Святейшего Престола и Государства Града Ватикан.

«Я призываю вас и далее трудиться, всегда пестуя общее благо, умело и взвешенно оценивая многообразие возникающих ситуаций, непоколебимо следуя тем правовым и этическим принципам, которые ставят превыше всего достоинство человеческой личности».

В преддверии Рождества Господня Лев XIV преподал гостям и их семьям апостольское благословение.