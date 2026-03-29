Св. Отец – молодёжи Монако: не бойтесь посвящать себя Богу и людям (+ ФОТО)

28 марта, в ходе однодневного апостольского визита в Княжество Монако, Лев XIV встретился с молодёжью и катехуменами на площади перед церковью Св. Девоты, где ответил на их вопросы о вере, поиске смысла и свидетельстве в современном мире. Передает русская служба Vatican News.



Епископ Рима напомнил о замечательном примере святых Девоты и Карло Акутиса, молодых свидетелей веры. Их жизнь подтверждает, что даже перед лицом зла и испытаний добро остаётся сильнее, а вера, как семя, способна приносить плод далеко за пределами человеческих ожиданий.

Отвечая на вопрос, как не потерять себя в стремительном и изменчивом мире, Папа подчеркнул: внутреннее единство человека рождается из живой связи с Христом и укореняется в сердце как дар Божий. Современная культура, с её постоянной сменой форм и ориентиров, предлагает множество возможностей, но одновременно ставит перед человеком серьёзные вызовы, затрагивающие саму его идентичность. Путь к внутренней устойчивости, отметил Лев XIV, лежит через опыт любви – прежде всего любви Бога, а затем взаимной любви между людьми, требующей верности, постоянства и готовности к самопожертвованию. Именно она наполняет внутреннюю пустоту, которую невозможно устранить ни материальными благами, ни виртуальным признанием.

Говоря о духовной жизни, Святейший Отец указал на необходимость молитвы, тишины и внимательного слушания, способных освободить человека от шума и поверхностности, подарить радость подлинного общения. В этом контексте Папа сослался на слова Карло Акутиса о Евхаристии как «автотрассе в небо», сравнив Евхаристическое поклонение с солнечной ванной, оставляющей на душе загар, как солнце на коже.

Отвечая катехуменам, готовящимся к Крещению, Епископ Рима предложил провести Страстную седмицу как время внутреннего пересмотра жизни в свете страданий Христа. Свидетельство веры и надежды рождается не из усилий человека, а из глубокой связи с Богом, Который дарует необходимые слова и силу в нужный момент.

В конце встречи Святейший Отец призвал молодых монегасских католиков не бояться целиком отдавать себя Богу и ближним: только так открывается настоящая глубина и радость жизни. Папа выразил надежду, что новые поколения станут носителями культуры заботы и солидарности, зодчими мира, которые оживляют Евангелие в повседневных решениях, в труде и в общественной жизни.