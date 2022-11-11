Старейший францисканец в России о. Коррадо Трабукки отмечает 75-летний юбилей!

11 ноября 2022 года исполняется три четверти века с момента рождения в доброй верующей семье альпийских итальянцев-католиков Трабукки мальчика Протазио, который в 1965 году стал ещё и членом семьи Ордена Братьев Меньших, выбрав себе новое имя в честь святого Конрада Баварского – Коррадо.

Отец Коррадо Трабукки, OFM, — директор Католической школы Рождества Христова в Новосибирске, настоятель Крестовоздвиженской францисканской обители в столице Сибири, ответственный за экуменическое служение в нашей епархии, постоянный автор «Сибирской католической газеты» — отмечает сегодня свой 75-й день рождения.

В этот день он получает поздравления со всего мира: из родной Италии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Святой Земли и других уголков земного шара, а также от своих собратьев-францисканцев, несущих служение здесь, в России.

Редакция нашего издания искренне присоединяется ко всем этим поздравлениям и адресует дорогому юбиляру самые сердечные пожелания и заверения в молитвах.

Христос да укрепит Вас в Вашем служении, да вознаградит Вас за все труды ради славы Его! Душевных Вам сил, здоровья и радости!