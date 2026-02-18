«Слушание и пост. Великий пост как время обращения». Послание Папы Льва XIV на Великий пост 2026 года

Дорогие братья и сестры!

Великий пост — это время, когда Церковь с материнской заботой призывает нас вновь поставить тайну Бога в центр нашей жизни, чтобы наша вера вновь обрела силу, а наши сердца не затерялись среди забот и отвлекающих факторов повседневной жизни.

Каждый путь обращения начинается тогда, когда мы позволяем Слову достичь нас и принимаем его с кротостью духа. Поэтому существует связь между даром Божьего Слова, гостеприимством, которое мы ему оказываем, и преображением, которое оно приносит. По этой причине великопостный период становится благоприятным поводом, чтобы услышать голос Господа и обновить нашу решимость следовать за Христом, идя с Ним по пути, ведущему в Иерусалим, где исполняется тайна Его Страстей, Смерти и Воскресения.



Слушать

В этом году я хотел бы прежде всего обратить внимание на важность предоставления пространства Слову через слушание, поскольку готовность слушать — это первый признак, в котором проявляется желание вступить в отношения с другим.

Сам Бог, явившись Моисею из горящего куста, показывает, что умение слушать — отличительная черта Его бытия: «Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его» (Исх. 3:7). Услышать вопль угнетенных — это начало истории освобождения, в которую Господь вовлекает и Моисея, посылая его открыть путь спасения для своих детей, попавших в рабство.

Бог желает вовлечь нас, и сегодня Он также обращается к нам с мыслями, которые заставляют трепетать Его сердце. Поэтому слушание Слова в литургии учит нас внимательнее прислушиваться к реальности: среди множества голосов, проходящих через нашу личную и общественную жизнь, Священное Писание позволяет нам распознать тот, который исходит из страданий и несправедливости, чтобы он не оставался без ответа. Чтобы развивать в себе такую внутреннюю открытость, нужно позволить Богу научить нас слушать так, как слушает Он, до такой степени, что мы признаем, что «положение бедных — этот вопль, проходящий через всю человеческую историю, и постоянно бросающий вызов нашей жизни, нашему обществу, политическим и экономическим системам — и, не в последнюю очередь, Церкви». [1]



Пост

Если Великий пост — это время слушания, то пост — это конкретный способ подготовки к принятию Слова Божьего. Воздержание от пищи, по сути, является древней аскетической практикой и незаменимым элементом на пути к обращению. Именно потому, что пост затрагивает тело, он облегчает распознавание того, чего мы «жаждем» и что считаем необходимым для своего существования. Более того, он помогает нам определить и упорядочить наши «аппетиты», поддерживая нашу жажду справедливости и освобождая нас от самодовольства, учит нас молиться и действовать ответственно по отношению к ближним.

Святой Августин с духовной тонкостью позволяет нам увидеть напряжение между настоящим моментом и будущим исполнением, которое проходит через заботу сердца. Он замечает: «В земной жизни человеку свойственно жаждать справедливости, но насытиться ею — удел жизни будущей. Ангелы насыщаются этим хлебом, этой пищей. Люди же, напротив, жаждут ее; все они стремятся к ней. Эта жажда расширяет душу, увеличивает ее возможности». [2] Пост, понимаемый в этом смысле, позволяет нам не только дисциплинировать желание, очищая и освобождая его, но и расширить его, чтобы оно обратилось к Богу и было направлено на совершение добра.

Однако, чтобы практиковать пост в соответствии с евангельской истиной и избегать искушения, ведущего к гордыне, его необходимо проживать в вере и смирении. Он требует от нас оставаться укорененными в общении с Господом, ибо «не умеющие питаться словом Божиим не постятся по-настоящему» [3] . Как видимый знак нашего внутреннего стремления с помощью благодати отстраниться от греха и зла, пост должен также включать другие формы ограничений, направленные на то, чтобы помочь нам обрести более трезвый образ жизни, поскольку «только аскеза делает христианскую жизнь сильной и подлинной» [4].

Поэтому я хотел бы предложить вам очень конкретную и часто недооцениваемую форму воздержания: воздержание от слов, которые ранят и причиняют боль нашим ближним. Давайте начнем с того, что обезоружим свой язык, откажемся от резких слов, поспешных суждений, злословия в адрес тех, кто отсутствует и не может защитить себя, и клеветы. Вместо этого давайте стремиться взвешивать свои слова и культивировать доброту: в наших семьях, среди друзей, на работе, в социальных сетях, в политических дебатах, в СМИ и в христианских общинах. Тогда многие слова ненависти уступят место словам надежды и мира.



Вместе

Наконец, Великий пост подчеркивает общинный аспект слушания слова и поста. Сама Библия неоднократно подчеркивает этот аспект. Например, в книге Неемии рассказывается, что народ собрался, чтобы послушать публичное чтение Закона и, соблюдая пост, подготовился к исповеданию веры и поклонению, тем самым обновив свой завет с Богом (см. Неем. 9:1-3).

Аналогичным образом, наши приходы, семьи, церковные группы и религиозные общины призваны совершить совместное путешествие во время Великого поста, в котором слушание Слова Божьего, а также вопля бедных и земли становится формой общинной жизни, а пост — основой для искреннего покаяния. В этом контексте обращение касается не только совести отдельного человека, но и стиля взаимоотношений, качества диалога, способности противостоять вызовам реальности и распознавать то, что действительно руководит нашими желаниями — как внутри наших церковных общин, так и в отношении жажды справедливости и примирения человечества.

Дорогие друзья, давайте попросим благодати для Великого поста, чтобы она побудила нас к большей внимательности к Богу и к самым обездоленным среди нас. Давайте попросим силы, которая приходит от поста, затронуть наши языки, чтобы обидные слова утихли и появилось больше места для голосов других. И давайте будем стремиться к тому, чтобы наши общины стали местами, где крик страдающих находит отклик, а слушание открывает пути к освобождению, делая нас готовыми и жаждущими внести свой вклад в построение цивилизации любви.

От всего сердца благословляю всех вас и ваш путь во время Великого поста.



Дано в Ватикане, 5 февраля 2026 года, в день памяти святой Агаты, девы и мученицы.

ЛЕВ XIV

[1] Апостольское обращение Dilexi te (4 октября 2025 г.), 9.

[2] Святой Августин, О пользе поста, 1, 1.

[3] Бенедикт XVI, Катехизация (9 марта 2011 г.).

[4] Святой Павел VI, Катехизация (8 февраля 1978 г.).



Источник: сайт ККЕР