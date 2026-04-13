Слово Папы Льва XIV перед чтением молитвы «Царица Небесная» во второе воскресенье Пасхи. 12 апреля 2026 г., площадь Святого Петра

Во второе воскресенье Пасхи, которое св. Иоанн Павел II посвятил Божьему милосердию, Папа Лев XIV обратился к верующим с размышлением о встрече апостола Фомы с воскресшим Христом: вера нуждается в поддержке общины и находит наивысшее выражение в воскресной Евхаристии.

Комментируя Евангелие дня (Ин 20,19-31), Святейший Отец отметил, что Фома встречает Учителя именно тогда, когда община собралась воедино на восьмой день после Пасхи. Христос призывает апостола прикоснуться к Его ранам, и из этого опыта рождается самое возвышенное исповедание веры во всем четвертом Евангелии: «Господь мой и Бог мой!».

Епископ Рима напомнил, что верить не всегда легко – ни для Фомы, ни для нас. Именно поэтому Церковь приглашает учеников Христа каждое воскресенье собираться вместе, чтобы слушать слова Иисуса, молиться, исповедовать веру и соединять свою жизнь с жертвой Христа. Воскресная Месса необходима, подчеркнул Папа в преддверии апостольского визита в Африку и вспомнил мучеников из Абитены, которые на требование отказаться от Евхаристии ради спасения жизни ответили: «Мы не можем жить без празднования дня Господня». Именно в Евхаристии, по благодати Божьей, наши ограниченные усилия сливаются в единый замысел спасения всего человечества. Само слово «Месса» означает «послание» или «миссию»; оно указывает на то, что, напитавшись Телом Христовым, мы призваны стать верными свидетелями воскресения.

«Именно через Евхаристию и наши руки становятся “руками Воскресшего”, свидетелями Его присутствия, Его милосердия и мира – как в знаках труда, самопожертвования, болезни, печати прожитых лет, так и в нежности прикосновения, рукопожатия или жеста милосердия».

Лев XIV подчеркнул: сейчас мир особо нуждается в мире, и это требует от христиан верности встрече с Господом в Евхаристии; именно эта встреча позволяет выходить из храмов свидетелями любви и носителями примирения.

Святейший Отец препоручил предстоящую поездку в Африку и молитвы о мире заступничеству Пресвятой Богородицы, Девы блаженной, ибо она «первой уверовала, хотя не видела».



Источник: русская служба Vatican News