Слово Папы Льва XIV перед чтением молитвы «Царица Небесная» в шестое воскресенье Пасхи. 10 мая 2026 г., площадь Святого Петра

В полдень 10 мая, предваряя чтение молитвы Regina Caeli, Папа Лев XIV размышлял над словами Иисуса из Евангелия от св. Иоанна: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин 14,15). Передаёт русская служба Vatican News.

Епископ Рима подчеркнул: часто мы ошибочно полагаем, будто Бог любит нас за то, что мы соблюдаем Его заповеди. В такой логике наша праведность становится «ценой», которую мы платим за Божественную любовь. Однако истина Евангелия прямо противоположна. «Мы любимы не потому, что соблюдаем заповеди, – напротив, только Божья любовь делает нас способными их соблюдать», – пояснил Святейший Отец. Божья любовь является условием нашей праведности, а не наоборот. Заповеди Иисуса – это не шантаж и не условие «сделки», а приглашение к живым отношениям.

Папа напомнил, что Иисус Сам выступает живым критерием и неизменным каноном подлинной любви – той, что остается верной вовеки, сохраняя свою чистоту и безусловность. В такой любви нет места сомнениям, оговоркам «но» или переменчивым «может быть»; она всецело отдает себя, не стремясь к обладанию, и дарует жизнь, не требуя ничего взамен. Святейший Отец подчеркнул, что наша способность любить является прямым следствием того, что Бог возлюбил нас первым. В этом свете заповеди Господни перестают восприниматься как внешнее бремя, они превращаются в глубокий духовный стиль и путь к спасению, который исцеляет человека от эгоистичных привязанностей и ложных подобий любви.

В воскресном евангельском фрагменте Господь обещает ученикам Параклита – Духа Истины (Ин 14,17). В испытаниях жизни мы не оставлены одни: у нас есть Защитник. Святейший Отец противопоставил деяние Святого Духа действию Обвинителя (врага человеческого): Святой Дух (Параклит) – это сила истины, которая объединяет людей в Церковь, созидая народ братьев и сестер. Обвинитель (Отец лжи) стремится противопоставить человека Богу и разделить людей между собой.

Папа отметил, что мир не может принять этот дар, пока упорствует во зле, которое угнетает бедных, исключает слабых и убивает невинных. Но для тех, кто отвечает на любовь Христа, Дух Святой становится верным союзником. Слово «Любовь» в христианском понимании – это не просто абстрактная идея человеческого ума: «Это реальность Божественной жизни, благодаря которой всё было сотворено из ничего и искуплено от смерти».

Вверяя паломников заступничеству Девы Марии, Матери Божественной любви, Лев XIV призвал каждого дорожить этим вовлекающим общением жизни с Отцом и Сыном, которое дарует Святой Дух.