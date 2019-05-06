Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в 3-е воскресенье Пасхального времени. 5 мая 2019 г., София, площадь Св. Александра Невского

В ходе визита в Софию, после молитвы у гробницы святых Кирилла и Мефодия в православном Патриаршем соборе, Папа Франциск прибыл на площадь Святого Александра Невского и возглавил пасхальную молитву «Царица Небесная».

Дорогие братья и сёстры, Христос воскрес! Воистину воскрес!

Этими словами с древних времен, здесь, на земле Болгарии, христиане – православные и католики – обмениваются поздравлениями в Пасхальное время. Они выражают великую радость из-за победы Иисуса Христа над злом и над смертью. Они являются утверждением и свидетельством самой сути нашей веры: Христос жив. Он – наша надежда и самая прекрасная юность этого мира. Всё, к чему Он прикасается, становится новым, наполняется жизнью. Поэтому первые слова, с которыми я хочу обратиться к каждому из вас, будут такими: Он жив и хочет, чтобы ты был жив! Он – в тебе, Он – с тобой и никогда не оставляет тебя. Он идёт с тобой. Как бы далеко ты ни ушёл, рядом с тобой пребывает Воскресший: Он зовёт тебя и ждёт, чтобы ты мог начать всё сначала. Он никогда не боится начинать сначала и всегда протягивает руку помощи, чтобы помочь тебе подняться на ноги. Когда ты чувствуешь себя старым из-за печали – ибо печаль старит, из-за обид, страхов, сомнений и неудач, — Он находится рядом, чтобы придать тебе сил и надежды (Cр. Постсинодальное Апостольское увещание Christus vivit, 1-2). Он жив, Он хочет, чтобы ты жил, и Он идёт вместе с тобой.

Эта вера в Воскресшего Христа провозглашается на протяжении двух тысяч лет во всех уголках земли благодаря великодушной миссии множества верующих, призванных отдавать всё для проповеди Евангелия, не удерживая ничего для себя. В истории Церкви, в том числе и здесь, в Болгарии, были пастыри, отличавшиеся святостью жизни. Среди них я хотел бы упомянуть моего предшественника, которого вы называете болгарским святым, святого пастыря Иоанна XXIII, память о котором особо почитают на этой земле, где он жил с 1925 по 1934 год. Здесь он научился ценить традиции Восточной Церкви, налаживать дружеские отношения с другими религиозными конфессиями. Дипломатический и пастырский опыт в Болгарии оставил такой сильный след в его сердце пастыря, что это побудило его к созданию в Церкви перспективы экуменического диалога, получившего значительный импульс на Втором Ватиканском соборе, созванном по воле самого Папы Ронкалли. В некотором смысле, мы должны благодарить эту страну за мудрую и вдохновляющую интуицию «доброго Папы».

Продолжая этот экуменический путь, я вскоре с радостью встречусь с представителями различных религиозных конфессий Болгарии, которая, будучи страной православной, тем не менее является перекрёстком, на котором встречаются и ведут диалог различные религиозные течения. Принятое с удовольствием присутствие на этой встрече представителей этих различных общин свидетельствует о желании всех идти по пути, который с каждым днем становится всё более необходимым, «придерживаясь культуры диалога как способа, общего сотрудничества как образа действия, взаимного познания как метода и критерия» (Документ о человеческом братстве, Абу-Даби, 4 февраля 2019 г.).

Мы находимся недалеко от древней церкви Святой Софии, рядом с Патриаршей церковью Святого Александра Невского, где я незадолго до этого молился святым Кириллу и Мефодию, евангелизаторам славянских народов. Желая проявить уважение и любовь к досточтимой Православной Церкви Болгарии, я имел радость приветствовать и обнять моего брата Неофита, Святейшего Патриарха, а также митрополитов Священного Синода.

Теперь давайте обратимся к Пресвятой Деве Марии, Царице неба и земли, дабы Она ходатайствовала перед воскресшим Господом: пусть Он дарует этой возлюбленной стране всегда необходимый импульс оставаться землёй встречи, на которой – невзирая на культурные, религиозные или этнические различия – вы могли бы продолжать признавать и уважать друг друга как дети одного Отца. Наше воззвание выражается в древней молитве Regina Caeli. Мы произносим его здесь, в Софии, перед иконой Богородицы Несебра, что означает «Дверь небесная», столь дорогой моему предшественнику святому Иоанну XXIII, который начал почитать её здесь, в Болгарии, и носил с собой до самой смерти.

Перевод Софии Халходжаевой

Источник: Vatican News