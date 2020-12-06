Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Адвента. 6 декабря 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В евангельском чтении сегодняшнего воскресенья (Мк 1,1-8) речь идет о личности и служении Иоанна Крестителя. Он открывает своим современникам пути веры, подобные тем, которые рекомендуют нам практиковать в Адвент, когда мы готовимся к встрече Господа на Рождество. Их суть в обращении. Но что же означает слово «обращение»? В Библии это понятие в первую очередь указывает на изменение направления и ориентации, а в переносном смысле – на изменение образа мышления. В нравственной и духовной сфере пережить обращение значит отвратиться от зла и избрать добро, оставить грех и предпочесть любовь к Богу. Как раз этому научал Креститель в пустыне Иудейской, проповедуя «крещение покаяния для прощения грехов»(Мк 1,4). Принятие водного крещения было внешним и видимым знаком обращения у тех, кто слушал его проповедь и решил покаяться. Это крещение совершалось через погружение в реку Иордан, но само по себе было только знамением: от него не было никакой пользы, если оно не сопровождалось желанием покаяться и коренным образом изменить свою жизнь.

Обращение подразумевает сожаление о совершенных ранее грехах, желание избавиться от них, намерение навсегда исторгнуть их из своей жизни. Чтобы до конца исключить грех, необходимо также отвергнуть всё, что связано с грехом. Абсолютно всё, что связано с грехом, должно быть отринуто: мирское мышление, чрезмерная привязанность к комфорту, неограниченная тяга к удовольствиям, к благополучию, к богатству. Пример такого поведения проиллюстрирован в сегодняшнем Евангелии в лице всё того же Иоанна Крестителя: это суровый муж, отказавшийся от всего лишнего, взыскующий самого важного. Вот он, первый существенный момент обращения: отрешенность от греха и мирской суеты; путь, который уводит прочь от всего этого.

Другой неотъемлемый момент обращения – сама цель инициированного им пути, то есть поиск Бога и Царствия Его. Итак, необходимы отрешенность от мирской суеты и поиск Бога и Его Царства. Отказ от комфорта и мирской ментальности – не самоцель, не аскеза ради аскезы: христианин не «факир». Это что-то иное. Отрешенность – это не самоцель, но средство для достижения чего-то большего, а именно Царствия Божьего, общения с Богом, дружбы с Богом. Но достичь этой цели бывает не так легко, поскольку мы зачастую связаны с грехом крепчайшими и притом многочисленными узами. Вот почему это непросто. Искушения раз за разом увлекают нас вниз, приковывают к земле – это и есть те узы, коими мы привязаны к греху: непостоянство, уныние, злоба, нездоровое окружение, плохие примеры. Иногда жажда Господа в нашей душе слишком слаба, чтобы оторвать нас от греха; иногда нам кажется, что Бог молчит, а Его обетования и связанные с ними утешения выглядят слишком далекими и нереальными. Мы не в состоянии представить себе Бога в образе заботливого и любящего пастыря, каким Он показан в сегодняшнем чтении из Книги пророка Исаии (40,11). И поэтому возникает искушение считать, будто настоящее обращение невозможно. Как же часто нам доводилось переживать подобное разочарование! «Нет, я не в силах исполнить это. Едва начав, я вынужден повернуть назад». И это плохо. Но, всё же, обращение возможно. Оно возможно. Если вас навещают подобные обескураживающие мысли, не останавливайтесь на них, ибо они – как зыбучие пески. Это зыбучий песок – зыбучий песок посредственности, песок серого существования. Это заурядность. Что же нам делать, если мы ощущаем в себе желание идти, но одновременно не находим у себя сил для этого? Прежде всего, вспомнить, что обращение – это благодать: никто не может обратиться одними лишь собственными силами. Это благодать, которую Господь изливает на вас, а вам следует настойчиво молить Бога о ее излиянии. Просить Бога обратить нас до такой степени, чтобы мы открылись красоте, добру, нежности Бога. Задумайтесь о Божьей нежности. Бог – не суровый отец, не сердитый отец, нет. Он нежен. Он любит нас, как пастырь добрый, озабоченный благополучием самой последней овцы из своего стада. Вот любовь, производящая обращение – благодать Божья. Вы отправляетесь в путь, потому что благодать побуждает вас идти. Бог побуждает вас идти, и вы увидите, как Он Сам придет. Молитесь, идите, делайте шаг за шагом – и всё время вперед!

И пусть Пресвятая Дева Мария, Чье Непорочное Зачатие мы будем праздновать послезавтра, поможет нам всё более и более отстраняться от греха, от мирской суеты, всё больше при этом открывая себя Богу, Его Слову, Его любви, которая воздвигает нас и спасает.

Перевод «Сибирской католической газеты»