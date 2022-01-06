Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Богоявления. 6 января 2022 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте и хорошего вам праздника!

Сегодня, в торжество Богоявления, мы размышляем об эпизоде с участием волхвов (Мф 2,1-12). Им предстояло пройти долгий и трудный путь, чтобы поклониться «Царю иудейскому» (Мф 2,2). Они руководствовались чудесным знамением звезды, а когда, наконец, достигли пункта назначения, вместо того, чтобы увидеть что-то впечатляющее, обнаружили младенца с его мамой. Они могли бы посетовать: «Столько дорог пройти и столько жертв принести только для того, чтобы найти рожденного в нищете младенца?». Но они не стали возражать. Они не выказали ни тени возмущения или разочарования. Они не жаловались. Что же они сделали? Они пали ниц. «Войдя в дом, – сказано в Евангелии, – увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему» (Мф 2,11).

Давайте задумаемся о поведении этих мудрых, богатых, образованных людей, казалось бы всё познавших, пришедших издалека, которые вдруг «падают ниц», то есть поклоняются до земли, выражая почтение Младенцу. Всё это выглядит весьма парадоксально. Такое уничижение со стороны значительных людей способно вызывать удивление. Падать ниц перед властелином, облеченным атрибутами власти и славы, было в то время нормальным явлением. Да даже сегодня в этом не было бы ничего странного. Но по отношению к Вифлеемскому Младенцу всё обстояло совсем не так просто. Нелегко поклоняться этому Богу, божественность Которого остается сокрытой и Который совсем не выглядит торжествующим. Поклониться означает в данном случае исповедать то Божие величие, которое являет себя через уничижение. Это вызов. И волхвы приняли эту непостижимую логику Бога. Они приняли Спасителя не таким, каким они Его себе представляли – кем-то величественным, – но таким, каким Он был на самом деле: а наш Господь был мал и беден. Поклонение волхвов иллюстрирует образ действий всех тех, кто отбрасывает собственные идеи и уступает место Богу. Для этого необходимо смирение.

Евангелие акцентирует этот момент: не только сказано, что волхвы поклонились, но и подчеркнуто, что они сделали это «пав». Давайте отметим эту деталь: их поклонение и земные поклоны идут рука об руку. Совершая всё это, волхвы демонстрируют свое смиренное принятие Того, Кто Сам явил Себя в смирении. И как раз поэтому они открыты поклонению Богу. Открытые ими сокровища – это символы их распахнутых сердец: их истинное богатство заключено не в славе и не в успехе; оно заключено в смирении, в осознании собственной нужды в Спасении . Это и есть тот урок, который нам сегодня преподают волхвы.

Дорогие братья и сестры, если мы так и будем сами оставаться в центре собственного внимания, если у нас постоянно будет иметься нечто, чем мы могли бы похвастаться перед Богом, нам никогда не удастся по-настоящему встретиться с Ним, и мы так и не сможем должным образом поклониться Ему. Если наши притязания, тщеславие, упрямство, желание соперничать так никуда и не денутся, мы, вполне вероятно, в итоге всё же будем кому-то поклоняться, но это будет явно не Господь! Если же мы, напротив, откажемся от претензий на самодостаточность, если мы внутренне умалимся, то получим шанс заново открыть для себя чудо поклонения Иисусу: ведь истинное поклонение рождается в смиренном сердце. Те, кто одержимы жаждой победы, никогда не познают близкого присутствия Господа. Проходящий мимо Иисус так и не будет ими замечен, как это случилось со многими современниками Иисуса, но не с волхвами.

Братья и сестры, присмотревшись к волхвам, давайте сегодня спросим самих себя: а в чём заключается мое смирение? Понимаю ли я, что гордыня мешает моему духовному прогрессу? Гордость может быть явной или скрытой, но она в любом случае парализует наше стремление к Богу. Тружусь ли я над развитием добродетели послушания, чтобы оставаться открытым Богу и ближним, или, скорее, сосредотачиваюсь на себе и своих притязаниях, на том скрытом эгоизме, который, собственно, и является гордостью? Умею ли я отказываться от собственной точки зрения, чтобы дать шанс точке зрения Бога и ближних? И последнее: молюсь ли я и поклоняюсь только тогда, когда мне что-то нужно, или делаю это постоянно, потому что ощущаю свою нужду в Иисусе? Волхвы отправились в путь, взирая на звезду, и обрели Иисуса. Они много странствовали. Сегодня нам следует внять показанному ими примеру: взирать на звезду и странствовать. Никогда не останавливайтесь и не переставайте при этом взирать на звезду. Это настоятельный совет, адресованный нам сегодня: взирайте на звезду и шагайте, взирайте на звезду и шагайте.

И пусть Дева Мария, Раба Господня, поможет нам заново открыть для себя экзистенциальную потребность в смирении, как и жгучее желание поклоняться. Пусть Она научит нас взирать на звезду и шагать!

Перевод «Сибирской католической газеты»