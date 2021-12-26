Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Святого Семейства. 26 декабря 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня мы отмечаем праздник Святого Семейства из Назарета. Бог избрал скромную и простую семью, чтобы войти в нашу среду. Давайте с надлежащим восхищением присмотримся к этой вызывающей изумление тайне, обращая особое внимание на два ее аспекта, актуальных в том числе и для наших семей.

Во-первых, семья – это история того, каким образом мы пришли в этот мир. У каждого из нас своя история. Никто из нас не появился вдруг, волшебным образом, по взмаху волшебной палочки. Итак, у каждого из нас своя история, а семья – это и есть история нашего появления на свет. Евангелие сегодняшней литургии не оставляет нам сомнений, что даже появлению на земле Иисуса предшествовала семейная история. Мы услышали рассказ о том, как Иисус пришел на Пасху в Иерусалим с Марией и Иосифом; при этом Он заставил Своих маму и папу изрядно поволноваться, пока они безуспешно пытались Его найти. Наконец, родители Его нашли, и все они вместе вернулись домой (Лк 2,41-51). Трогательно было увидеть, что даже Сам Иисус был вовлечен в перипетии семейных эмоций, которые зародились и сформировались благодаря нежной любви и заботам Его родителей. Это не менее важно и для нас: мы появились на свет благодаря семейной истории, включающей узы любви. Тот человек, которым мы являемся сегодня, сформировался не столько благодаря материальным благами, которыми мы пользуемся, сколько благодаря той любви, которую мы получили, любви, согревающей самое сердце семьи. Наверняка, большинство из нас пришли в мир, будучи детьми не в каких-то исключительных семьях или семьях, в которых нет проблем. Но какой бы ни была наша семья, она – наша история. Нам всем сегодня следует четко осознать: моя семья – это моя история, мои корни, и если мы отсечем себя от них, то сама жизнь иссохнет! Бог сотворил нас не одинокими скитальцами, а теми, кто ходит вместе. Так возблагодарим же Его за это и помолимся за наши семьи. Бог никогда не забывает о нас, и Ему угодно, чтобы мы были все вместе: были благодарными, согласными друг с другом, уважающими свои корни. Вот о чём нам следует задуматься.

Второй момент: нам необходимо ежедневно учиться тому, как подлинно быть семьей. Из Евангелия мы можем узнать, что даже в Святом Семействе не всё было гладко: неожиданно возникали какие-то проблемы, была тревога, случались серьезные испытания. Собственно говоря, «Святого Семейства» в том виде, в каком его изображают на благочестивых картинках, вообще не существовало. Мария и Иосиф теряют Иисуса и с тревогой ищут Его, а находят только спустя три дня. И когда Иисус, Которого родители нашли беседующим в Храме с учителями Израиля, заявляет, что Ему должно «заниматься делами Своего Отца», они не понимают, о чём речь. Им нужно время, чтобы получше узнать своего Сына. Так же случается и с нами: членам каждой семьи следует ежедневно учиться слушать друг друга, чтобы лучше понимать друг друга, идти по жизни всем вместе, справляясь с конфликтами и трудностями. Эти ежедневные вызовы преодолеваются правильным к ним отношением, уверенными действиями, вниманием к подробностям внутрисемейных отношений. Необходим постоянный внутрисемейный диалог: разговор за семейным столом. Диалог между родителями и детьми, диалог между братьями и сестрами. Это поможет нам соприкоснуться со своими корнями, берущими начало от наших бабушек и дедушек. Как же важен диалог с дедушкой и бабушкой!

И как это всё происходит? Давайте присмотримся к Марии, которая в сегодняшнем Евангелии говорит Иисусу: «Твой отец и я искали тебя» (Лк 2,48). «Твой отец и я». Она не говорит: «Я и твой отец». Перед «я» идет «ты»! Давайте усвоим это: прежде чем появляется «я», приходит «ты». Есть люди, которые ставят «я» перед «ты»: «Я, я и только я; всё для меня и моего блага». Такие вот люди – у них сначала «я», а потом «ты». Но у Святого Семейства всё иначе: сначала «ты», а потом «я». Чтобы добиться гармоничных отношений в семье, необходимо свергнуть диктатуру «я»; не допустить, чтобы «я» раздувалось. Очень плохо, если вместо того, чтобы слушать друг друга, мы начинаем винить друг друга в ошибках; если вместо того, чтобы заботится друг о друге, мы зацикливаемся на собственных нуждах; если вместо того, чтобы строить диалог, мы самоизолируемся, «сидя» в мобильном телефоне… Как это печально, когда за семейным ужином, вместо того, чтобы общаться друг с другом, каждый общается только со своим мобильным телефоном, не замечая никого вокруг. Печально, когда мы обвиняем друг друга взаимно, без конца повторяем одни и те же фразы; воспроизводим одну и ту же ситуацию, в которой каждый хочет быть правым, и которая всегда заканчивается одинаково: холодным молчанием, молчанием такой концентрации, что, кажется, его можно разрезать ножом. Если именно так заканчиваются наши семейные обсуждения, то это ужасно, воистину ужасно! Я повторю совет, который давал уже не раз: вечером, окончив дневные дела, обязательно помиритесь. Ни в коем случае не ложитесь спать, не заключив мира, иначе завтра «холодная война» возобновится! И это очень опасно, поскольку инициирует целую серию ссор, серию обид. Сколько же раз, к сожалению, конфликты возникают и нарастают под сенью домашних стен из-за длительных периодов молчания и взрывов необузданного эгоизма! Иногда такие конфликты даже заканчивается физическим и моральным насилием. Всё это нарушает гармонию и убивает семью. Обратимся же от «я» к «ты»! В семье самым главным должно быть «ты». И, прошу вас, давайте ежедневно молиться вместе, хотя бы коротко: приложите ради этого усилия, просите Бога о даре мира. А всем нам – родителям, детям, Церкви, обществу – следует взять на себя обязательство поддерживать, защищать и охранять семью, которая является нашим сокровищем!

И да хранит наши семьи Дева Мария, супруга Иосифа, Матерь Иисуса!