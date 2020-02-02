Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Сретения Господня. 2 февраля 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня мы отмечаем праздник Сретения Господня – день, в который Дева Мария и святой Иосиф принесли в Храм новорожденного Иисуса. С этим празднованием совмещен День Посвященной Богу Жизни, напоминающий нам о великом сокровище Церкви – о людях, которые исключительным образом следуют за Господом, воплощая в свою жизнь евангельские советы.

Евангелие праздника Сретения (Лк 2,22-40) повествует о том, как через сорок дней после Рождества родители принесли Младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы там посвятить Его Богу, как это было предписано иудейским законом. Описывая предусмотренный традицией обряд, текст обращает наше внимание на некоторых действующих лиц. Они показаны в момент глубоко потрясшей их встречи с Господом в месте, где Он соблаговолил явиться и максимально приблизиться к человеку. Речь идет о Марии и Иосифе, Симеоне и Анне – всех их можно считать примером открытости и принесения собственной жизни в дар Богу. Они не были похожи друг на друга, они все были очень разными, однако же все они на свой лад искали Бога и позволяли Господу руководить собой.

Евангелист Лука описывает их всех двояким образом: в терминах движения и удивления. Первый аспект – это движение. Мария и Иосиф направились в Иерусалим; со своей стороны, Симеон, ведомый духом, пришел в Храм, в то время как Анна уже была там, днём и ночью, не отлучаясь, воздавая хвалу Богу. Таким образом четыре действующих лица евангельского фрагмента иллюстрируют ту истину, что христианская жизнь требует динамики и готовности отправиться в путь, позволяя Святому Духу управлять собой. Малоподвижность совершенно не подходит для христианского свидетельства и миссии Церкви. Мир нуждается в христианах, которые способны легко тронуться с места, которые без устали шагают по жизненным путям, возвещая слова утешения Иисуса всем встреченным ими людям. Каждый без исключения крещеный призван к возвещению, возвещению Иисуса, к миссии евангелизации! Приходы и различные церковные общины призваны способствовать вовлечению молодежи, семей и пожилых людей, чтобы все они смогли получить подлинный христианский опыт, выступая не как статисты, а как главные действующие лица жизни и миссии Церкви.

Второй аспект, в котором святой Лука представляет четырех действующих лиц повествования о Сретении, – это удивление. Мария и Иосиф «дивились сказанному о Нём [Иисусе]». Словом «удивление» можно охарактеризовать и красноречивую реакцию старца Симеона, прозревшего в Младенце Иисусе Спасение, дарованное Богом Его народу: это было то самое Спасение, явления которого он ожидал многие годы. То же касается и Анны, которая «славила Господа» и указывала людям на Иисуса. Ее можно назвать «святой болтушкой». Она хорошо «болтала», «болтала» хорошие вещи, совсем неплохие. Она говорила, она голосила: эта святая перемещалась от одной женщины к другой, рассказывая всем им об Иисусе. Верующие, описанные Лукой, буквально лучатся удивлением: они позволили разворачивавшимся перед их глазами событиям увлечь и захватить себя. Способность удивляться тому, что происходит вокруг нас, расширяет наш религиозный опыт и делает плодотворной нашу встречу с Господом. И напротив, неспособность удивляться делает нас равнодушными и углубляет пропасть между миром веры и повседневной жизнью. А потому, дорогие братья и сестры, будьте всегда в движении, оставайтесь постоянно открытыми удивлению.

И пусть Дева Мария поможет нам день за днем созерцать в Иисусе предназначенный нам Божий дар и позволить Ему включить нас в динамику этого дара. Мы примем Божий дар с радостным удивлением так, чтобы вся наша жизнь стала прославлением Бога в служении братьям.

Перевод «Сибирской католической газеты»