Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Крещения Господня. 9 января 2022 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшней литургии содержит сцену, с которой начинается общественное служение Иисуса: Он, Сын Божий и Мессия, идет на берег реки Иордана и принимает крещение от Иоанна Крестителя. После примерно тридцати лет жизни в безвестности Иисус не являет Себя чудесным образом, не восходит на кафедру, чтобы учить. Он становится в очередь вместе с другими людьми, желающими приступить к крещению у Иоанна. Литургический гимн сегодняшнего дня включает слова о том, что к крещению следует приступать, обнажившись душой и с босыми ногами. Это хорошее сравнение: душа должна быть обнажена, а ноги босыми. И Иисус разделяет с нами, грешниками, нашу судьбу: Он нисходит к нам; Он погружается в речные воды, погружаясь вместе с тем в изуродованную грехом историю человечества; Он входит в воды, чтобы оздоровить их; Он вступает в воды вместе с нами, как один из нас. Он не превозносится над нами, а нисходит до нас; Он приходит с обнаженной душой и босиком, как другие люди. Он приступает к крещению не в одиночку или в составе некой избранной группы, а вместе со всем прочим людом. Он Сам принадлежит к этому народу, Он растворяется в толпе желающих приступить к крещению людей, этих смиренных людей.

Остановимся на одном важном моменте: в Евангелии сказано, что Иисус в ходе совершения над ним обряда крещения молился (Лк 3,21). Вот об этом нам полезно будет задуматься: оказывается, Иисус молился. Но как Он молился? Он, Господь, Сын Божий, молился так же, как молимся мы? Дело обстоит именно так: Иисус — и это многократно повторено в Евангелиях — много времени проводил в молитве. Он молился в начале каждого дня, часто ночью, молился перед принятием важных решений… Его молитва — это диалог, это отражение Его отношений с Отцом. Таким образом, в сегодняшнем Евангелии нам представлены два противоположных экзистенциальных «импульса», присущих личности Иисуса: с одной стороны, Он нисходит к нам, нисходит в воды Иордана; а с другой — в молитве к Отцу возводит Свой взор к небесам, возносится туда сердцем.

Нам необходимо усвоить важный урок: нам всем доводится погружаться в водоворот житейских проблем, во множество запутанных ситуаций; мы переживаем непростые моменты, мы оказываемся лицом к лицу с необходимостью тяжелого выбора — и всё это увлекает нас ко дну. Если мы не хотим утонуть, нам нужно во что бы то ни стало всплыть. Вот тут-то на помощь и приходит молитва. Молитва — это не бегство от реальности, не магическое заклинание, не повторение заученных формул. Вовсе нет. Молиться — значит позволить Богу действовать внутри нас; это значит услышать то, что Он желает сказать нам в той или иной опасной ситуации; это значит просить о той силе, которая необходима для продолжения пути. Многие люди ощущают, что таких сил им недостает, а потому молятся: «Господи, дай мне силы продолжить путь». Нам самим приходилось делать это неоднократно. Молитва помогает, поскольку соединяет нас с Богом, делает нас открытыми для встречи с Ним. Молитва – это ключ от Сердца Господня. Молитва — это диалог с Богом, это внимание к Его Слову, это поклонение. Молиться — значит пребывать в тишине, вверяя Богу всё то, чем мы живем. А иногда нам случается, как некогда Иову, даже бросать в молитве вызов Богу, «выпускать пар», горько сетовать как Иов. Бог — наш любящий Отец, а поэтому Он хорошо понимает наше состояние и никогда не сердится на нас. Вот так и Иисус молился.

Молитва, — если воспользоваться прекрасной метафорой из сегодняшнего Евангелия, — «отверзает небеса» (ср. Лк 3,21). Молитва отверзает небеса: она очищает жизненную атмосферу, позволяет дышать полной грудью даже среди невзгод, расширяет наш кругозор. Прежде всего, благодаря молитве мы получаем шанс пережить то же, что пережил на берегу Иордана Иисус: мы ощущаем себя возлюбленными детьми Божиими. Когда мы молимся, Отец отвечает нам так, как Иисусу в Евангелии: «Ты сын Мой возлюбленный» (Лк 3,22). Мы стали детьми Божьими в день нашего Крещения, когда мы были погружены во Христа, были сопричислены к народу Божию, что и сделало нас возлюбленными чадами Отца Небесного. Будем же помнить дату своего Крещения! Если бы я сейчас спросил любого из вас: когда конкретно ты принял Крещение? Может быть, не все помнят эту дату. Как это прекрасно: помнить дату своего Крещения, потому что это дата нашего возрождения; это момент, в который мы стали детьми Божьими, будучи усыновлены в Иисусе. И, если вы и в самом деле не помните этой даты, вернувшись сегодня домой, спросите свою маму, тетю или бабушку с дедушкой: «Когда меня крестили, когда я принял Крещение?». И эта дата — это ваш праздник, вам его нужно ежегодно отмечать, особым образом благодарить в этот день Господа. И сегодня, именно сейчас, давайте спросим самих себя: как обстоит дело с моей молитвой? Молюсь ли я по привычке, молюсь неохотно, только воспроизводя затверженные формулы, или же всякая моя молитва подразумевает живую встречу с Богом? Я, грешник, ощущаю ли себя членом народа Божия, не поддаюсь ли соблазну самоизоляции? Развиваю ли я свои отношения с Богом, углубляю ли диалог с Ним, внимаю ли Его Слову? В числе множества дел, которые мы переделываем ежедневно, молитве следует отвести самое важное место и никогда не пренебрегать ею. Так будем же посвящать молитве надлежащее время, будем почаще повторять краткие краткие молитвенные восклицания, будем ежедневно читать Евангелие. Молитва отверзает нам небеса.

А теперь обратимся к Богородице, Деве-молитвеннице, претворившей всю Свою жизнь в гимн хвалы Господу.

Перевод «Сибирской католической газеты»