Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 6-е воскресенье Рядового времени. 13 февраля 2022 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В центре Евангельского чтения сегодняшней Литургии стоят Заповеди блаженства (Лк 6,20-23). Любопытно, что Иисус, хотя Его и окружала большая толпа, провозглашает их, обращаясь исключительно к «Своим ученикам» (Лк 6,20). Иисус обращается к ученикам. И в самом деле, Заповеди блаженства определяют личность ученика Иисуса. Они могут показаться странными, почти непонятными тем, кто не является учеником. Однако, если мы зададимся вопросом, на кого похож ученик Иисуса, то придем к выводу, что ответом станут как раз Заповеди блаженства. «Блаженны вы, нищие, ибо ваше есть Царство Божие» (Лк 6,20). Блаженны бедные. Иисус сообщает относительно таких людей две вещи: что они благословенны, и что они бедны. Действительно, они блаженны, потому что бедны.

Но в каком смысле? В том смысле, что ученики Иисуса не находят своего счастья в деньгах, власти или других материальных благах. Их счастье – в дарах, ежедневно получаемым ими от Бога: это жизнь, окружающая среда, братья и сестры и многое другое. Это дары жизни. Эти люди довольствуются тем, что получают; делятся тем немногим, что имеют, и, тем самым, живут, сообразно логике Господа Бога. И какова же логика Бога? Безвозмездность. Ученик – это тот, кто научился жить безвозмездно. Такого рода бедность имеет прямое отношение к специфическому пониманию смысла жизни: ученики Иисуса не воображают, будто постигли смысл жизни; не тешат себя иллюзиями, будто всё знают. Они знают лишь то, что им следует ежедневно учиться. Их бедность заключается в осознании необходимости ежедневно учиться. Ученик Иисуса, мужчина или женщина, вырабатывая у себя такое отношение к жизни, становится смиренным и искренним человеком, далеким от предубеждений и непреклонного ригоризма.

В Евангельском чтении прошлого воскресенья был преподан в этом отношении хороший урок: Симон Петр, опытный рыбак, принимает предложение Иисуса закинуть сети в неподходящее для рыбной ловли время, а затем, пораженный обилием чудесного улова, оставляет лодку и всё свое имущество, чтобы последовать за Господом. Петр выказывает послушание, оставляя всё, что имеет, и таким образом становится учеником. Напротив, тем, кто слишком привязан к собственным идеям и соображениям собственной безопасности, бывает трудно по-настоящему последовать за Иисусом. Они следуют за Ним постольку-поскольку, только в тех случаях, когда «я согласен с Ним, а Он со мной». Дальше этого дело не идет. Такие люди учениками не являются. Возможно, они слушают Господа, но не следуют за Ним. Потом им становится грустно. Им становится грустно от того, что их пазл не складывается, от того, что реальность ускользает от их понимания, так что они впадают в разочарование. Ученики, напротив, умеют смиренно вопрошать, как им день за днем следует искать Бога. Тем самым они вникают в подлинную реальность, постигая ее во всей ее многомерности и богатстве.

Иными словами, ученик принимает парадокс Заповедей блаженства: они возвещают, что тот, кто беден, кому не хватает многих благ и кто готов принять это, блажен, то есть счастлив. Оставаясь людьми, мы склонны думать иначе: счастлив тот, кто богат, кто накопил много добра, кого хвалят, кому завидуют, кто имеет все основания быть уверенным в себе. Но это мирское мышление, не способное постичь смысла Заповедей блаженства! Иисус, напротив, считает мирской успех неудачей, поскольку такой успех зиждется на эгоизме, сначала надувающим самодовольством, но в итоге оставляющим сердце пустым. Столкнувшись с парадоксом Заповедей блаженства, ученики принимают этот вызов, сознавая, что не Бог должен вникать в нашу логику. Это мы призваны вникнуть в логику Его. Для этого бывает необходимо отправиться в духовное странствие, которое вполне может оказаться утомительным, однако всегда будет сопровождаться испытываемой радостью. Ибо ученик Иисуса радуется той радостью, которая исходит от Него. А первое слово, которое произносит Иисус, это «блаженны», «блаженны»… Отсюда и «Заповеди блаженства». Быть «блаженным» или счастливым – это синоним бытия учеником Иисуса. Господь, освобождая нас от рабства эгоцентризма, взламывает наши запертые двери, смягчает наше ожесточение и открывает нам перспективы истинного счастья, зачастую поджидающего нас совсем не там, где мы его ожидали встретить. Это Господь руководит нашей жизнью, а вовсе не мы сами, со всеми нашими предубеждениями и амбициями. В конечном счете, учеником Иисуса может быть назван тот, кто позволяет Господу вести себя по жизни, кто открывает Ему свое сердце, кто слышит Его и следует за Ним.

И сегодня нам всем следует спросить самих себя: а готов ли я лично стать учеником? Или я веду себя с непреклонностью человека абсолютно уверенного в своей правоте, убежденного в своей непогрешимости, полагающего, что и идти ему никуда не надо, поскольку он уже пришел? Позволяю ли я себе пережить когнитивный диссонанс, вникая в парадокс Заповедей блаженства, или же предпочитаю оставаться в круге привычных собственных идей? Ощущаю ли я, согласно логике Заповедей блаженства, радость от следования за Иисусом, не взирая на все сопутствующие тяготы и трудности? Определяющей чертой ученика является именно теплящаяся в его сердце радость. Не забудем – теплящаяся в сердце радость. Это пробный камень для определения того, является ли данный человек учеником: теплится ли в его сердце радость? Теплится ли в моем сердце радость? В этом суть.

И да поможет нам Богородица, первая ученица Господа, жить в искренности и радости, как это пристало ученикам!

Перевод «Сибирской католической газеты»