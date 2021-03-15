Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Великого Поста. 14 марта 2021 г., площадь Св. Петра

Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Великого Поста. 14 марта 2021 г., площадь Св. Петра

Март 15, 2021

Дорогие братья и сестры, buongiorno!

В это четвертое воскресенье Великого Поста входной антифон Мессы содержит призыв: «Радуйся, Иерусалим …» (Ис 66,10). В чем же причина этой радости? Откуда эта радость в середине Великого Поста? Повод для радости раскрывает нам сегодняшнее Евангелие: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16). Ядром христианства является эта Радостная Весть: Божия любовь обрела свою кульминацию в даре Единственного Сына немощному и грешному человечеству. Бог отдал Своего Сына нам, всем нам.

Этой теме посвящен ночной диалог между Иисусом и Никодимом, фрагмент которого воспроизведен в том же Евангельском чтении (Ин 3,14-21). Никодим, как и каждый израильтянин, ожидал Мессию, воображая его сильной личностью – тем, кто будет судить мир со властью. Иисус же бросает вызов этим представлениям, акцентируя три ключевых проявления Своей Личности: Он – Сын Человеческий, вознесенный на крест; Он – Сын Божий, посланный в мир для его спасения; Он – Свет, отделяющий последователей истины от последователей лжи. Рассмотрим теперь эти три аспекта Личности Иисуса: Сын Человеческий, Сын Божий, Свет.

Иисус именует Сам Себя в первую очередь Сыном Человеческим. В процитированных сегодня словах (Ин 3,14-15) содержится ссылка на ветхозаветное повествование о бронзовом змее (ср. Числ 21,4-9). Его, по указанию Божию, изготовил и вознес на шесте Моисей в пустыне в момент, когда на людей напали ядовитые змеи. Всякий, кто был укушен, мог взглянуть на бронзового змея и тут же исцелиться. Вот и Иисус вознесен на крест, и все, кто веруют в Него, исцеляются от греха и получают вечную жизнь.

Второй аспект есть аспект Сына Божьего (Ин 3,16-18). Бог Отец возлюбил человечество до такой степени, что «отдал» ему Своего Сына: отдал в воплощении и отдал, предавая Его смерти. Цель этого Божьего дара – вечная жизнь для каждого человека. В действительности Бог посылает Своего Сына в мир не для того, чтобы предать его осуждению, а чтобы таким образом спасти его. Миссия Иисуса есть миссия Спасения, Спасения всех людей.

Третье имя, которым Иисус именует Сам Себя, есть «Свет» (Ин 3,19-21). В Евангелии сказано: «Свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет» (Ин 3,19). Пришествие Иисуса в мир заставляет делать выбор: всякий, кто изберет тьму, будет иметь дело с судом осуждения; всякий, кто выберет свет, получит суд спасения. Суд во всех случаях является следствием свободного выбора конкретного человека: тот, кто творит зло, предпочитает тьму, поскольку зло склонно скрываться, прятать себя. Тот, кто взыскует истину, то есть творит добро, устремляется к свету, озаряющему его жизненные пути. Тот, кто ходит во свете, кто приближается к свету, не может не творить добрых дел. Именно такие дела, и притом с максимальной самоотдачей, мы и призваны творить во время Великого Поста: мы призваны приветствовать Свет в своем сердце, распахнуть свои сердца навстречу бесконечной Божественной любви, навстречу Его исполненной нежности и доброты милости, навстречу Его прощению. Ни на секунду не забывайте, что Бог прощает всегда, абсолютно всегда, если только мы смиренно просим Его об этом. Достаточно просто попросить прощения, и Он простит. Таким образом мы и обретем истинную радость и сможем возрадоваться Божьему прощению, которое возрождает и дает жизнь.

Так пусть же Пресвятая Мария поможет нам не опасаться того, что Иисус «ввергнет нас в кризис». Это здоровый кризис, необходимый для нашего исцеления, для того, чтобы наша радость стала полной.

Перевод «Сибирской католической газеты»

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