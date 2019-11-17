Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 33-е Рядовое воскресенье. 17 ноября 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие этого предпоследнего воскресенья литургического года (Лк 21,5-19) содержит речь Иисуса, касающуюся событий конца времён. Иисус произносит ее неподалеку от Иерусалимского храма, красотами величественного здания которого восхищаются окружающие. Но Иисус предсказывает, что от всей этой красоты и величия «не останется камня на камне; всё будет разрушено» (Лк 21,6). Разрушение храма, возвещенное Иисусом, – это не столько начало конца истории, сколько сам конец истории. И в самом деле, слушателям, изъявляющим желание узнать, как и когда всё это будет, Иисус отвечает типичным для того времени библейским апокалиптическим языком. Он использует два на первый взгляд противоречивых образа: первый – это ряд страшных событий: катастроф, войн, голода, беспорядков и преследований (Лк 21,9-12); зато второе идиоматическое выражение вносит успокоение: «но и волос с головы вашей не пропадет» (Лк 21,18). Сначала дается реалистический взгляд на историю, для которой характерны не только катастрофой, но и насилие, раны, наносимые всему творению, нашему общему дому, а также проживающей в нем общечеловеческой семье и самой христианской общине. Вспомним только о нынешних многочисленных войнах, о множащихся стихийных бедствиях. Второй же образ, умиротворяющий, демонстрирует ту позицию, которую христианину следует занять в отмеченной насилием и горестями истории, в поток коей он погружен.

И какова же эта позиция христианина? Ей свойственно упование на Бога, благодаря коему мы не впадаем в отчаяние при виде трагических событий. Напротив, эти события становятся поводом для свидетельства. Ученики Иисуса Христа не имеют права оставаться рабами страха и тревоги. Они призваны жить историей, но при этом противодействовать разрушительной силе зла в уверенности, что всем их благим начинаниям неизменно сопутствует предусмотрительная и нежная забота Господа Бога. В этом и состоит отчетливое знамение того, что Царство Божие обязательно наступит, что мир в конечном счете будет обустроен так, как этого пожелает Бог. Ведь это Он управляет нашей жизнью, это Ему одному ведома окончательная цель всех вещей и событий. Господь призывает нас совместно творить историю, вместе с Ним быть миротворцами и свидетелями надежды на грядущее Спасение и Воскресение. Вера помогает нам следовать за Иисусом по извилистым путям мира сего с уверенностью, что сила Его Духа восторжествует над силами зла, подчинит их могуществу любви Божией. Любви высочайшей, неодолимой, ибо Сам Бог есть Любовь.

Мы знаем о существовании христианских мучеников нашего времени, которые, несмотря на гонения, являются людьми согласия и мира. Их духовное наследие нам надлежит бережно хранить и усваивать. Это Евангелие любви и милосердия. Это величайшее из вверенных нам сокровищ, это самое убедительное свидетельство, которое мы только и можем дать современникам: отвечать на ненависть любовью, на унижение прощением. Всё это касается и повседневной жизни: всякий раз, претерпевая обиду, мы ощущаем боль; но нам следует от всей души прощать. Если мы чувствуем, что нас ненавидят, нам следует с любовью молиться за ненавидящего нас человека. Так пусть же Дева Мария распространит Свое Материнское покровительство на наш путь повседневной веры, дабы мы верно следовали за правящим историей Господом.

Перевод «Сибирской католической газеты»