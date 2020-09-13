Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 24-е Рядовое воскресенье. 13 сентября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В притче о милосердном государе, которую мы читаем в сегодняшнем Евангелии (Мф 18,21-35), дважды звучит одно и то же прошение: «Потерпи на мне, и всё тебе заплачу» (Мф 18,26 и 29). В первый раз просит слуга, который должен своему господину десять тысяч талантов, огромную сумму. Сегодня это были бы миллионы и даже миллиарды долларов. Во второй раз эти слова повторяет другой слуга того же хозяина. Он тоже в долгу, но не перед самим хозяином, а перед тем, первым слугой, имеющим огромный неоплатный долг. В сравнении с ним долг второго слуги совершенно незначителен: может быть, это зарплата за неделю.

Суть притчи – в снисходительности, проявленной государем по отношению к слуге, имевшему перед ним огромный долг. Евангелист специально подчеркивает, что государь «умилосердился». Мы не должны ни на секунду забывать призыв Иисуса: «Будьте милосердны». Этот призыв был лейтмотивом всего посланничества Христа. «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему» (Мф 18,27). Долг огромен, но значит огромно и прощение! Между тем, прощенный слуга тут же повел себя безжалостно по отношению к своему товарищу, задолжавшему ему скромную сумму. Он не слушает своего визави, он крайне враждебен к нему, он отправляет его в тюрьму, пока тот не вернет ему долг в полном объеме (Мф 18,30). Государь, прослышав об этом и возмутившись, вновь призвал к себе злонамеренного слугу и вынес ему суровый приговор (Мф 18,32-34), сопроводив его упреком: «Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?».

В притче показаны два противоположных подхода. Божий подход представлен в образе государя. Государь прощает огромный долг, ибо всепрощающим является Бог. Второй подход свойственен людям. Божий подход зиждется на справедливости, но обильно сдобренной милосердием. Человеческий подход ограничивается одной лишь формальной справедливостью. Иисус призывает нас безоглядно довериться силе прощения, поскольку в жизни далеко не все ситуации удается разрешить по справедливости. Нам это хорошо известно. В людских сердцах живет острая потребность в милосердной любви, коей продиктован и ответ Господа на предшествующий рассказанной притче вопрос Петра: «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?»(Мф 18,21). А Иисус отвечает: «Не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз» (Мф 18,22). На символическом языке Библии это означает прощать всегда.

Скольких же страданий, скольких язв, скольких войн можно было бы избежать, если бы прощение и милосердие стали стилем нашей жизни! Даже в семьях, даже в семьях. Сколько есть разобщенных семей, члены которых не умеют прощать друг другу. Сколько же братьев и сестер носят в себе обиду! Необходимо пропитывать милосердной любовью все без исключения межчеловеческие отношения: отношения между супругами, между родителями и детьми, отношения внутри наших общин, в Церкви, а также в обществе и политике.

Сегодня, когда мы служили Мессу, я сделал паузу. Меня затронуло изречение из первого литургического чтения – из Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова . Это изречение гласит: «Помни последнее, и перестань враждовать». Красивая фраза. Задумайся о своем конце. Представь себе: ты лежишь в гробу… возьмешь ли ты туда с собой свою ненависть? Поверьте, что в конце концов вы сможете перестать ненавидеть и обижаться. Задумаемся все вместе об этом, таком глубоком изречении. Вспомним свое «последнее» и перестанем враждовать.

Порой нам бывает нелегко прощать. Когда всё относительно спокойно, мы можем рассуждать так: «Да, этот человек сделал мне то-то и то-то, ну так ведь и я кое-что ему сделал. Лучше мне простить ему, чтобы самому быть прощенным». Но потом возвращается жгучая обида, она бывает настырна как осенняя муха. И по этой причине прощение не может быть неким одномоментным актом. Прощение – это непрерывно длящийся процесс, имеющий своей целью нейтрализацию постоянно возвращающегося чувства обиды, постоянно возвращающихся вспышек ненависти. Так вспомним же свое «последнее» и перестанем враждовать!

Услышанная нами сегодня притча способствует более отчетливому уяснению смысла прошения из Молитвы Господней: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф 6,12). В этих словах заключена основополагающая истина. Мы не можем ожидать Божьего прощения для себя лично, если мы при этом не прощаем ближних. Это необходимое условие. Вспомни свое «последнее», вспомни о Божьем прощении и перестань ненавидеть. Прогони прочь чувство обиды, эту надоедливую, постоянно атакующую нас муху. Если мы не будем искренне стремиться прощать и любить, то и сами не будем прощены и любимы.

Так вверим же себя материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы: пусть Она поможет нам осознать, насколько же мы в долгу перед Богом, поможет ни на секунду не забывать об этом, чтобы наши сердца всегда были широко распахнуты навстречу милосердию и доброте.

Перевод «Сибирской католической газеты»