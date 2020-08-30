Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 22-е Рядовое воскресенье. 30 августа 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие (Мф 16,21-27) связано с Евангелием прошлого воскресенья (Мф 16,13-20). После того, как Петр от имени прочих учеников исповедал свою веру в Иисуса как в Мессию и Сына Божьего, Иисус вдруг начинает говорить о Своих грядущих Страстях. Направляясь в Иерусалим, Он прямо объявляет Своим друзьям, что ожидает Его в конце пути в Святом Граде: Он приоткрывает им тайну Своей смерти и Воскресения, Своего унижения и славы. Он сообщает, что Ему предстоит «много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть» (Мф 16,21). Но Его слова не были по-настоящему поняты, ибо вера учеников всё еще оставалась недостаточно зрелой, всё еще пребывала в плену у ментальности мира сего (ср. Рим 12,2). Апостолы чают почти исключительно земной победы и потому не понимают языка Креста.

При мысли о том, что Иисус может потерпеть неудачу и умереть на кресте, сам Петр приходит в ужас и говорит Ему: «Боже упаси, Господи! Такого с Тобой никогда не случится!»(Мф 16,22). Петр верит в Иисуса – он вполне искренен. У него есть вера, он верит в Иисуса, он верит, он хочет следовать за Иисусом, но не готов смириться с тем, что Его путь к славе пролегает через Страсти. Для Петра и других учеников – но и для нас тоже! – Крест есть камень преткновения, «препятствие», в то время как Сам Иисус считает «препятствием» именно уклонение от Креста, что означало бы отказ от исполнения воли Отца, от миссии, которую Отец возложил на Него ради нашего спасения. Вот почему Иисус отвечает Петру: «Отойди от Меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф 16,23). Несколькими минутами ранее Иисус похвалил Петра, пообещал ему сделать его фундаментом Своей Церкви, ее краеугольным камнем, а теперь называет его «сатаной». Как это всё понять? Но нечто подобное может произойти со всеми нами! Случаются у нас минуты преданности, рвения, доброй воли, обострившейся любви к ближнему… В эти минуты мы взираем на Иисуса и идем вперед. Но стоит на горизонте появиться Кресту, как мы пускаемся наутек. Дьявол, сатана, который в данном случае обращается к Иисусу устами Петра, искушает нас. Это типично для злого духа, это характерно для дьявола – заставить нас любой ценой избегать Креста, Креста Иисуса.

Обращаясь уже не к одному Петру, а ко всем присутствующим, Иисус добавляет: «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мной» (Мф 16,24). Тем самым, Он указывает, каким путем должен проследовать Его истинный ученик, и характеризует два главных аспекта этого пути. Первый аспект – это «отречься себя», что означает не косметическое изменение, а глубинное обращение, коренное изменение менталитета, переоценку всех ценностей. Второй аспект – готовность принять свой крест. Дело не только в том, чтобы терпеливо сносить повседневные невзгоды, но и в том, чтобы с верой и сознанием ответственности взять на себя все те тяготы, все страдания, которые прямо проистекают из нашей обязанности противостоять злу. Жизнь христианина – это непременно борьба. Священное Писание сравнивает путь христианина с военной кампанией: это непрестанная битва с «духами злобы поднебесной», битва со злом.

Таким образом, «принятие своего креста» становится соучастием в совершаемом Христом деле спасения мира. Ввиду этого мы отводим кресту, висящему у нас дома на стене, или тому маленькому крестику, который мы носим на шее, важнейшую роль: быть знамением нашего стремления солидаризоваться со Христом в любовном служении нашим братьям и сестрам, особенно самым малым и беззащитным из них. Крест – это святое знамение Божьей любви, это знамение Жертвы Иисуса. Нельзя относиться к нему как к амулету или декоративному украшению. Всякий раз, устремляя свой взор на образ Христа Распятого, будем помнить, что Он, как истинный Слуга Господень, исполнил Свою миссию, подарил нам жизнь, пролив Свою кровь ради прощения наших грехов. И не позволим лукавому искушать нас. В конечном счете, если мы по-настоящему хотим стать Его учениками, нам следует подражать Ему, полностью посвящая свою жизнь любви к Богу и ближнему.

Так пусть же Дева Мария, до конца солидаризовавшаяся со Своим Сыном на Голгофе, поможет нам не отступать перед лицом испытаний и страданий, проистекающих из евангельского свидетельства.

Перевод «Сибирской католической газеты»