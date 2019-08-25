Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 21-е Рядовое воскресенье. 25 августа 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшнего дня (Лк 13,22-30) представляет нам Иисуса, странствующего и учащего по городам и весям. При этом Он направляется в Иерусалим с сознанием, что там Ему предстоит умереть на кресте ради спасения всех людей. В этом контексте и звучит вопрос человека, который обращается к Нему, говоря: «Господи, неужели мало спасающихся?»(Лк 13,23). Этот вопрос был актуален для обсуждений того времени: кто спасется, а кто нет? Сколько будет тех и других? При этом ссылались на различные интерпретации Священного Писания. Но Иисус полностью переворачивает вопрос, так что в центре внимания оказывается не проблема количества («…неужели мало?»), но уровень ответственности, что подразумевает полезное использование настоящего времени. Поэтому Господь добавляет: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут» (Лк 13,24).

Тем самым Иисус дает понять, что дело не в цифрах, так как в Раю нет «ограничения количества мест»! Дело в том, чтобы проникать туда, причем уже сейчас, через нужный вход, который для всех без исключения достаточно тесен. В этом-то и состоит проблема. Иисус не собирается нас обманывать, заверяя: «Да, будьте уверены, это легко, существует гладкий путь с просторными вратами в его конце…». Иисус ничего подобного не говорит: напротив, Он говорит о «тесных вратах». Он сообщает, как всё обстоит на самом деле: проход узок. В каком смысле? В том смысле, что, чтобы спастись, необходимо любить Бога и ближнего, а это зачастую бывает неудобным! Это и есть «тесные врата», ибо здесь на сцену выходят требования, ибо любовь неизменно бывает требовательной, она требует стараний и даже настоящих «усилий», то есть решительной и настойчивой воли жить по Евангелию. Святой Павел называет это «добрым подвигом веры»(1 Тим 6,12). Усилия необходимы ежедневно: любить Бога и ближнего необходимо на протяжении всего дня.

Чтобы отчетливее проиллюстрировать Свою мысль, Иисус рассказывает притчу о некоем хозяине дома, который, в данном случае, символизирует Господа. Принадлежащий ему дом — это символ жизни вечной и спасения. И тут вновь возникает образ ворот или дверей. Иисус говорит: «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам. Но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы» (Лк 13,25). Тогда эти люди попытаются заявить о себе, напомнив хозяину дома, как они ели и пили перед ним, а также выслушивали его наставления и советы (Лк 13,26). «Я присутствовал на устроенной тобой конференции…» Но Господь утверждает, что не знает их, более того, называет их «делателями неправды». В этом-то всё и дело! Господь оценивает нас не по нашим отличиям: «Смотри, Господи, я принадлежал к такой-то конгрегации, был близок к такому-то прелату, кардиналу, священнику…» Нет. Все эти отличия не имеют значения. Господь оценивает нас исключительно по нашей скромной и добродетельной жизни, по нашей воплощаемой в делах вере. Для нас, христиан, это означает, что мы призваны выстроить полноценные отношения с Иисусом, молиться, ходить в церковь, приступать к Таинствам и подкрепляться словом Божиим. Всё это утверждает нас в вере, питает нашу надежду, порождает желание благотворить. Мы, милостью Божией, можем и обязаны посвятить всю свою жизнь благу наших братьев, бесстрашно вступать в борьбу против любой формы зла и несправедливости.

И да поможет нам в этом Дева Мария. Она Сама прошла сквозь тесные врата, коими является Иисус. Она приняла Его всем сердцем и следовала за Ним в каждое мгновенье Своей жизни, даже не разумея происходящего до конца, даже тогда, когда меч терзал Ее душу. Потому-то мы и именуем Ее «Вратами Небесными», Вратами, идеально соответствующими форме Иисуса: Вратами Сердца Божия, требующими многого, но и неизменно открытыми для всех.

Перевод «Сибирской католической газеты»