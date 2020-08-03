Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 18-е Рядовое воскресенье. 2 августа 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие этого воскресенья (Мф 14,13-21) посвящено чуду умножения хлебов. События разворачиваются в пустынном месте, куда Иисус удалился со Своими учениками. Но люди нашли Его и там, желая послушать Его проповедь и исцелиться: воистину, слова и поступки Христа способны реабилитировать страждущего человека и подарить ему надежду. Солнце склонилось к закату, а толпа собравшихся не становилась меньше, и тогда ученики, руководствуясь здравым смыслом, предложили своему Наставнику поскорее распустить аудиторию, призвав людей пойти в близлежащие селения, чтобы там подкрепиться. А Иисус неожиданно парировал: «Вы дайте им есть» (Мф 14,16). Мы можем себе представить, как вытянулись при этом лица учеников! Иисус полностью отдавал Себе отчет в том, что Он намеревался делать дальше, но Ему была интересна реакция учеников. Собственно, реакция в данном случае могла быть двоякой: или сказать «давайте отошлем их», «пусть они сами о себе позаботятся», «пусть сами найдут себе что есть». Или же задаться вопросом: «А может быть это Божие Провидение призывает нас чем-то поделиться?». Здесь перед нами два диаметрально противоположных подхода. Иисус явно желает, чтобы Его ученики сами пришли ко второму из них. Первое предложение учеников – «давайте их отпустим, пусть они поищут себе пропитание, пусть сами позаботятся о себе» – на первый взгляд кажется разумным, однако оно совершенно лишено великодушия. Ход же мысли Иисуса совсем другой. Он намеревается воспользоваться ситуацией, чтобы дать Своим друзьям урок Божественной логики. Этот же урок Он желает дать сегодня и нам. Но что же это за логика Бога, с которой нам рекомендовано ознакомиться? Это логика принятия на себя ответственности за других людей. В русле этой логики нельзя умывать руки или стыдливо отводить взгляд. Напротив, следует взять на себя ответственность за ближнего. Инвективам типа «пусть они позаботятся о себе сами» нет и не может быть места в лексике христианина.

Один из двенадцати пытается резонно возразить: «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы», на что Иисус отвечает: «Принесите их Мне сюда» (Мф 14,17-18). Он берет хлебы в руки, поднимает глаза к небу, произносит молитву благословения и начинает ломать хлеб, подавая его куски ученикам. И вот неожиданность: куски хлеба и рыбы никак не заканчиваются; оказалось, что их достаточно для того, чтобы накормить такое множество людей, да еще немало и осталось. В данном случае Иисус демонстрирует Свое всемогущество, но не в форме эффектного чуда, а как знамение собственного милосердия и щедрот Небесного Отца по отношению к Его утомленным, нуждающимся чадам. Господь целиком погружен в жизнь Своего народа, Он понимает и разделяет его усталость, его немощь, Он не позволяет никому из Своих слушателей потеряться или в изнеможении упасть; Он питает их Своим словом, Он обеспечивает им изобильное пропитание.

Кроме того, сегодняшнее Евангелие содержит очевидный намек на Евхаристию. Особенно отчетливо он звучит в упомянутых в тексте жестах благословения и преломления хлеба, во вручении его частиц ученикам, которые затем раздают их народу (ср. Мф 14,19). Примечательным является сам факт теснейшей связи между Евхаристическим Хлебом, пищей Вечной Жизни, и хлебом насущным, необходимым для жизни земной. Прежде чем предложить Себя Отцу в качестве Хлеба нашего Спасения, Иисус предоставляет гарантии того, что всякий, кто последовал за Ним и при этом не сумел обзавестись должными запасами, не останется голодным. Порой может показаться, что духовное и материальное противостоят друг другу, но на самом деле и спиритуализм, и материализм в равной мере чужды Библии. Это не библейский язык.

Сострадание и нежность, которые Иисус проявляет по отношению к толпе, не имеют ничего общего с сентиментальностью. Перед нами, скорее, конкретное проявление любви, озабоченной людскими нуждами. Всем нам следует приступать к Евхаристической Трапезе, руководствуясь импульсами, присущими Иисусу: состраданием к нуждам ближних. На страницах Евангелия о сострадании упоминается неоднократно и всегда в связи с тем, что Иисус замечает чью-то проблему: это может быть болезнь или тот же голод… «Он сжалился», «Он возмутился духом»… Притом сострадание – это не мимолетная эмоция или чувство. Истинное сострадание – это patire con [страдать вместе], готовность взять на себя чужие печали. Сегодня нам было бы полезно спросить самих себя: испытываю ли я сострадание, сталкиваясь с новостями о войнах, о голоде, о пандемии? Так много всего происходит вокруг… Чувствую ли я сострадание к затронутым бедствиями людям? Сострадаю ли я людям, находящимся непосредственно рядом со мной? Способен ли я страдать вместе с ними, или же предпочитаю отвести взгляд в сторону, оправдывая это тем, что «они могут постоять за себя сами»? Давайте не будем забывать это прекрасное слово – «сострадание». Подлинное сострадание подразумевает доверие к предусмотрительной Отчей любви, как и собственное активное и бесстрашное участие в решении проблемы.

Так пусть же Пресвятая Дева Мария поможет нам следовать тем путем, который Господь обозначил в сегодняшнем Евангелии. Это путь братства, держаться коего необходимо для того, чтобы противостоять бедности и прочим скорбям мира сего, особенно в переживаемый нами ныне трагический момент. Тот же путь выводит нас за горизонты мира сего, поскольку он начинается у Бога и к Нему же возвращается.

Перевод «Сибирской католической газеты»