Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 15-е Рядовое воскресенье. 14 июля 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие включает знаменитую притчу о «добром самарянине» (Лк 10,25-37). На вопрос законоучителя, касающийся того, что нужно сделать для обретения вечной жизни, Иисус предложил ему поискать ответ в Священном Писании: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумом твоим, и ближнего своего, как самого себя» (Лк 10,27). Однако существовали различные интерпретации того, кого именно нужно считать «ближним». Поэтому упомянутый человек спросил еще: «А кто мой ближний?»(Лк 10,29). Иисус ответил ему притчей, прекраснейшей притчей, записанной в Евангелии от Луки. Она стала примером христианской жизни, оставила неизгладимый след в истории Церкви и человечества.

Героем краткого рассказа является самарянин, встретивший на дороге ограбленного и избитого разбойниками человека и позаботившийся о нем. Известно, что евреи относились к самарянам с презрением, считая их чуждыми Богоизбранному народу. Поэтому Иисус совсем не случайно избрал именно самарянина в качестве положительного героя притчи. Таким образом Он продемонстрировал Свое желание стать выше имевшихся предрассудков, указывая, что также и не знающий истинного Бога и не посещающий Его храм чужак способен творить волю Господа, сострадать брату в нужде и помогать ему всеми имеющимися у него средствами.

По той же дороге, прежде чем ею прошел самарянин, прошли священник и левит – лица, посвятившие себя служению Божественному культу. Увидев бедного, лежащего на земле человека, они, однако, без задержки проследовали далее, вероятно опасаясь осквернить себя его кровью. Они предпочли следовать человеческому правилу, связанному с культом, а не великой заповеди Божией, в первую очередь взыскующей милосердия. Вот поэтому Иисус и ставит в пример самарянина: человека как бы неверующего. Так и нам стоит сегодня задуматься об известных нам людях — творящих добро агностиках. Иисус поставил в пример кого-то, кто не был верующим человеком. И этот человек, делом доказавший, что он любит брата как самого самого, тем самым продемонстрировал и то, что он всем сердцем и всеми силами любит Бога, одновременно являя истинное благочестие и полноту человечности.

Рассказав притчу, Иисус опять обратился к книжнику, задавшему вопрос: «кто мой ближний?», со встречным вопросом: «Кто из этих трех был ближним попавшему в руки разбойников?»(Лк 10,36). Таким образом Христос переворачивает на 180 градусов вопрос своего собеседника, а заодно и общую всем нам логику. Он дает понять, что это не мы, руководствуясь свойственными нам критериям, решаем, кто является, а кто не является нашим ближним. Эта прерогатива принадлежит человеку, оказавшемуся в нужде: это он определяет, кто стал ближним ему — «тот, кто поступил с ним милостиво» (ср. Лк 10,37). Быть способным сочувствовать: вот ключ! Это наш ключ. Если вы не чувствуете сострадания к нуждающемуся человеку, если ваше сердце остается равнодушным, значит что-то с вами не так. Будьте внимательны. Не впадайте в эгоистическую бесчувственность. Опция сострадания стала главным христианским критерием, сутью учения Иисуса. Сам Иисус — это Отчее Сострадание к нам. И если ты, проходя улицей, видишь лежащего, возможно бездомного человека и, нарочито отвернувшись, спешишь мимо, утешая себя мыслью, что это, наверное, пьяница, тебе необходимо спросить самого себя: а не ожесточилось ли до предела мое сердце, не превратилось ли оно в кусок льда?

Урок, преподанный нам в рассказанной сегодня притче, однозначен: милосердие к человеку в нужде — это и есть истинный облик любви. Только таким образом мы можем стать настоящими учениками Иисуса, только так подлинно раскрывает Себя наш Небесный Отец: «Будьте милосердны, как и милосерд Отец ваш Небесный» (ср. Лк 6,36). Тем самым заповедь любви к Богу и ближнему становится одним целым, составляя единое правило жизни. Так пусть же Дева Мария поможет нам уяснить нерасторжимую связь, существующую между любовью к Отцу нашему Богу и щедрой любовью к нашим братьям, и,конечно же, жить этой любовью.

Перевод «Сибирской католической газеты»