Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 13-е Рядовое воскресенье. 30 июня 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем Евангелии (Лк 9,51-62) святой Лука приступает к описанию последнего путешествия Иисуса в Иерусалим. Это описание завершится в главе 19. Долгое, не только в географическом и пространственном, но и в духовном и теологическом смысле, путешествие касается исполнения миссии Мессии. Решение Иисуса — радикальное и тотальное, и те, кто идут за Ним, призваны себя с этим решением соизмерить. Сегодня евангелист выводит на сцену трех персонажей — так сказать, три конкретных случая призвания, которые четко иллюстрируют, что именно требуется от тех, кто хочет до конца последовать за Иисусом.

Первый персонаж заверяет Его: «Я пойду за тобою, куда бы Ты ни пошел»(Лк 9,57). Очень щедро! Но Иисус в ответ указывает, что Сын Человеческий, в отличие от лис, которые имеют норы, и птиц небесных, у которых есть гнезда, «не имеет, где преклонить голову» (Лк 9,58). Абсолютная нищета Иисуса! Ведь Он покинул отчий дом и отказался от гарантий безопасности ради возвещения Царства Божьего заблудшим овцам своего народа. Таким образом, Иисуса показал нам, Его ученикам, что наша миссия в мире не может быть статичной – она связана со странствием. Христианин — это по своей сути странник. Церковь по природе своей находится в движении, она не сидит, удобно устроившись, на одном месте. Она открыта самым широким горизонтам, она послана провозглашать Евангелие на углах улиц, проникая в социальные и экзистенциальные периферии.

Это был первый персонаж. Второй кандидат в ученики, с которым встречается Иисус, получает приглашение лично от Него, но отвечает: «Господи, позволь мне сначала пойти и похоронить отца моего» (Лк 9,59). Это законная просьба, основанная на заповеди почитания отца и матери (Исх 20,12). Однако Иисус отвечает: «Оставь мертвым хоронить своих мертвецов» (Лк 9,60). Этим намеренно провокационным высказыванием Он намерен подчеркнуть приоритет ученичества и возвещения Царства Божьего даже перед такой важнейшей вещью, как семья. Необходимость распространения Евангелия, расторгающего узы смерти и вводящего в жизнь вечную, не признает промедления, но требует готовности. Поэтому Церковь не может позволить себе ни малейшей пассивности, она призвана действовать максимально быстро, здесь и сейчас, не дожидаясь исполнения каких-то условий, и это имеет для нее решающее значение.

Третий персонаж, который также изъявляет желание последовать за Иисусом, выдвигает одно условие: он сделает это после прощания с родными. Учитель в ответ высказывается так: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк 9,62). Следование за Иисуса исключает сожаление и попытки оглянуться, оно требует добродетели решимости.

Итак, Церковь, чтобы подлинно следовать за Иисусом, обязана быть странствующей, действовать не медля, поспешно и решительно. Эти условия указаны лично Иисусом: странствие, готовность действовать и решимость. Являются неприемлимыми любые «нет», какими бы благими и важными соображениями они ни мотивировались. Акцент необходимо сделать на главной цели: стать учеником Христа! Речь идет о свободном и сознательном выборе, сделанном по мотивам любви, ради бесценной благодати Божией, а не ради самопродвижения. Как печально! Горе тем, кто думают, что они следуют за Иисусом, на самом же деле занимаются самопродвижением, стремясь сделать карьеру, почувствовать собственную важность, занять престижное место. Иисус желает, чтобы мы были без остатка увлечены Им Самим и Евангелием. Нам необходима пылкость сердца, которая бы претворялась в конкретные дела сочувствия, солидарности с братьями, нуждающимися в принятии и заботе с нашей стороны. Нам необходимо жить так, как Он жил.

Так пусть же Дева Мария, Икона странствующей Церкви, поможет нам с радостью следовать за Господом Иисусом и с обновленной любовью возвещать братьям Благую Весть о Спасении.

Перевод «Сибирской католической газеты»