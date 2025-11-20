«Следование за Христом требует экологического обращения». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 19 ноября 2025 года

Ноябрь 20, 2025

Утром 19 ноября в рамках общей аудиенции Епископ Рима продолжил юбилейный цикл катехизических наставлений о христианской надежде. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к 40 тысячам паломников на площади Св. Петра, Лев XIV размышлял о связи между воскресением Христовым и вызовами, которые переживает современный мир. Он процитировал слова Воскресшего, обращённые к Марии Магдалине: «Что ты плачешь? кого ищешь?» (Ин 20,15), и подчеркнул, что человек нуждается в поддержке, а слёзы становятся даром жизни, когда проясняют взор.

У пустой гробницы Магдалина принимает Воскресшего за садовника, а евангелист Иоанн пишет: «На месте, где Он распят, был сад» (Ин 19,41-42). Таким образом, «в покое субботы и красоте сада», завершается драматическая борьба тьмы и света. «Возделывать и хранить сад – это изначальная задание (см. Быт 2,15), которое Иисус выполнил до конца». Христово «Совершилось!» (Ин 19,30), отметил Папа, «приглашает каждого вернуться к этому же заданию».

Магдалина, услышав своё имя, узнаёт «нового Человека», Того, Кто говорит: «Се, творю всё новое» (Откр. 21,5). Святейший Отец напомнил о словах Папы Франциска из энциклики Laudato si’ (111): если человек перестаёт быть хранителем сада, он становится его разрушителем.

«Смерть и воскресение Иисуса становятся основой для духовности целостной экологии, вне которой слова веры не воздействуют на реальность, а слова науки остаются чуждыми сердцу».

Епископ Рима подтвердил необходимость перемены «взгляда, мышления, политики, воспитательной программы, образа жизни и духовности» для ответа на «разрушение окружающей среды, истощение природных запасов и загрязнения». Экологическое обращение сердца, ознаменованное обращением Марии в то пасхальное утро, меняет историю и пробуждает солидарность, «которая уже теперь защищает людей и творение от алчности волков, во имя и силою Агнца-Пастыря».

Святейший Отец подчеркнул, что сегодня миллионы людей доброй воли уже услышали вопль бедных и земли и стремятся к новой гармонии с творением; и поныне звучат слова Псалма: «Небеса проповедуют славу Божию и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18,2–5).

Папа завершил наставление молитвой, дабы Церковь умела слышать тех, у кого нет голоса. Только так «мы узрим то, чего ещё не видят глаза: тот сад, или Рай, навстречу которому мы идём, когда принимаем и исполняем собственную задачу».

