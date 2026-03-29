«С Креста Иисус продолжает взывать к человечеству, умоляя о милосердии». Святая Месса Вербного воскресенья в Ватикане (+ ФОТО)

В воскресенье 29 марта на площади Св. Петра Папа Лев XIV возглавил литургию Вербного воскресенья. В своей проповеди он призвал верующих следовать за Иисусом, созерцая Его Страсти и сердце, ставшее даром любви для всего человечества. Передает русская служба Vatican News.

В центре размышления Святейшего Отца – образ Христа, Который предстает как Царь мира в то время, когда вокруг Него готовится война. «Воззрим на Иисуса», – призвал Папа: как Царь мира, Он хранит кротость среди насилия и предлагает Себя как утешение для человечества, пока другие берутся за мечи. Как Царь мира, Он входит в Иерусалим на молодом осле, а не на боевом коне, исполняя пророчество о сокрушении колесниц и лука брани. Как Царь мира, Он останавливает ученика, поднявшего меч, напоминая, что все взявшие меч от меча и погибнут. Наконец, как Царь мира, Иисус не защищается и не вступает в сражения, но, подобно безгласному агнцу, позволяет пригвоздить Себя к Кресту. Своим молчанием Он открывает кроткий лик Бога, Который отвергает насилие и вместо спасения Себя обнимает с Креста все страдания человеческой истории.

Святейший Отец подчеркнул, что Иисус – это Бог, отвергающий войну. Его имя нельзя использовать для её оправдания, а молитвы тех, кто сеет смерть, не достигают небес. Цитируя пророка Исаию, Папа напомнил, что Господь не слышит молений, когда руки молящихся обагрены кровью. В ранах распятого Христа Его ученики должны видеть раны современников: тех, кто болен, одинок, лишен надежды или страдает от гнета насилия. С Креста Иисус продолжает взывать к человечеству, умоляя о милосердии и призывая братьев сложить оружие.

Завершая проповедь, Папа Лев XIV процитировал итальянского епископа Слуги Божьего Тонино Белло, который называл Пресвятую Деву «женщиной третьего дня» (дня Воскресения), дарующей уверенность в том, что смерть и несправедливость не вечны. Папа выразил надежду, что отблески войн вскоре угаснут, страдания бедных прекратятся, а слезы всех жертв насилия будут осушены весенним солнцем, знаменующим победу жизни.

В конце торжественного богослужения Святейший Отец обратился к верующим с традиционным приветствием. В начале Страстной недели он призвал международное сообщество не забывать о тех, кто переживает тяжёлые испытания на фоне глобальных конфликтов.

Лев XIV выразил особую близость христианам Ближнего Востока, отметив, что из-за «чудовищного конфликта» многие из них лишены возможности полноценно участвовать в литургических обрядах святых дней.

«Пока Церковь созерцает тайну Страстей Господних, мы не можем забыть о тех, кто сегодня реально разделяет Его страдания. Их испытание взывает к совести каждого».

Епископ Рима также затронул тему безопасности на море. Он вверил Господу моряков, ставших жертвами войны, выразив соболезнования семьям погибших и раненых. Папа напомнил, что «земля, небо и море созданы для жизни и мира», а не для разрушения.

Отдельное внимание Святейший Отец уделил трагедии мигрантов, погибших в Средиземном море в последние дни, в частности, у берегов острова Крит. Он призвал верующих к молитве о душах погибших и о прекращении подобных человеческих катастроф.

Завершая обращение, Лев XIV поблагодарил жителей Рима и паломников за участие в богослужении Вербного воскресенья. Он призвал вверить все просьбы и молитвы заступничеству Пресвятой Богородицы и под Её водительством верно следовать за Христом-Спасителем через дни Страстной недели к радости воскресения.