С какой целью мы ищем Господа? Проповедь Папы на Мессе в Сауримо (+ ФОТО)

Центральным моментом последнего дня пребывания Папы Льва в Анголе стала Святая Месса в Сауримо. В проповеди Папа говорил о том, как Иисус преображает наш несовершенный поиск Бога в искреннюю жажду Хлеба жизни, передает Vatican News.

Когда Сын Божий стал человеком, Он совершал красноречивые жесты, чтобы явить волю Отца: возвращал зрение слепым, дар речи – немым, утолял человеческий голод умножением хлебов и рыб. Когда люди слышали об этих Его деяниях, они отправлялись искать Иисуса. Со своей стороны, отметил Папа, Господь видит наши сердца и спрашивает, ищем ли мы Его ради благодарности или личной выгоды, из расчета или из любви, как гласит провозглашенное на Мессе евангельское чтение (Ин 6,26).

«Его слова раскрывают замыслы тех, кто желает встречи с Ним не как с личностью, но ради потребления. Толпа видит в Иисусе инструмент для других, распределитель услуг. Если бы Он не давал им еды, Его жесты и наставления не вызывали бы интереса. Это происходит, когда подлинная вера заменяется суеверным торгом, где Бог выступает в качестве идола, нужного только когда он приносит пользу и если приносит пользу».

Даже самые прекрасные дары Божьи превращаются в претензию, в награду или даже «вымогательство» со стороны принимающих.

«Евангельский рассказ дает нам понять, что существуют неправильные причины для поиска Христа, особенно когда Его считают кем-то вроде гуру или талисмана. <…> Иначе ведет по отношению к нам Иисус: действительно, Он не отвергает этот неискренний поиск, но подталкивает к обращению. Он не прогоняет толпу, но приглашает узнать, что пульсирует в её сердце. Христос зовет нас к свободе: Ему не нужны ни слуги, ни клиенты, Он ищет братьев и сестер, которым посвятить всего Себя».

Господь наставляет нас так, чтобы мы научились искать не только насущного хлеба, но и хлеба жизни, который сможет насыщать нас всегда. Он постоянно приспосабливается к нашему шагу, чтобы мы могли следовать за Ним. Христос дает нам ориентир и силу в пути, и речь идет о пути «соборном», подчеркнул Папа:

«Благодаря Хлебу новой жизни, который мы сегодня разделяем, мы можем последовать по пути всей Церкви, чья цель – Царство Божье, чьим светом является вера, в душой – любовь».