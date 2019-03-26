Русское издание книги о принесении мощей святителя Николая из Бари в Россию представлено в Москве

Издание, подготовленное совместно ОВЦС, издательским домом «Познание» и Архиепископией Бари-Битонто, представил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион. В презентации приняли участие: представители Римско-Католической Церкви – архиепископ Бари-Битонто Франческо Какуччи (он специально приехал в Москву для участия в презентации), Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре; митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, председатель Патриаршей Комиссии по вопросам принесения святынь; сотрудник Папского Совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель.

Как сообщил во вступительном слове митрополит Иларион, аналогичное издание на итальянском языке вышло ранее в Италии и было представлено в базилике Святителя Николая в Бари 19 декабря 2018 года. Характеризуя издание, председатель ОВЦС отметил, что оно отражает основные этапы принесения мощей в Россию: «Помимо множества фотографий, в нее вошли наиболее важные тексты, раскрывающие духовное и историческое значение совершившегося в 2017 году события. Особое место среди них занимают слова и обращения Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные в Москве и Санкт-Петербурге за богослужениями и на встречах по случаю принесения мощей святителя Николая».

Митрополит Иларион назвал перенесение мощей свт. Николая из Бари в Россию «одним из самых значительных церковных событий последних лет» и напомнил, что оно стало возможным благодаря Гаванской встрече Папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла в феврале 2016 года. За время пребывания ковчега с мощами святителя Николая в России к ним смогло приложиться огромное число верующих: только по официальным данным, в Москве и Санкт-Петербурге им смогли поклониться 2 миллиона 392 тыс. человек не только из российских регионов, но и из Украины, Белоруссии, Молдавии, других стран. Но митрополит полагает, что желающих приложиться к святыне было гораздо больше. Он назвал также число волонтеров, которые были включены в помощь паломникам, – примерно 14 тысяч. Такие масштабы позволяют сказать, что принесение мощей святителя Николая стало «первым в истории двусторонних отношений между Римско-Католической Церковью и Московским Патриархатом событием, о котором знали и в которое были вовлечены самые разные слои нашего общества». Глава ОВЦС привел слова Патриарха Кирилла, который сказал, что «принесение мощей святителя Николая содействовало сближению между нашими Церквами больше, чем вся церковная дипломатия, так как в этом событии участвовала вся Церковь, и все в стране знали, что оно произошло благодаря договоренности, достигнутой на встрече в Гаване».

Знаменательным совпадением митрополит Иларион считает то, что принесение реликвии из Бари произошло в год 100-летия революционных потрясений, «положивших начало Голгофскому пути Русской Церкви и российского народа». А сегодня, продолжил выступавший, Русская Православная Церковь и всё мировое Православие «снова переживают непростые времена в связи с тяжелой политической и церковной ситуацией на Украине: архиереи и клирики канонической Украинской Православной Церкви за свою верность церковному единству подвергаются гонениям со стороны светской власти, пытающейся склонить их к переходу в новую структуру, которая сплошь состоит из раскольников». В этой ситуации «мы верим и надеемся, что святитель Николай не оставит нас, наши Церкви и наши народы без своей помощи и своего наступления». Завершая свое выступление, митрополит Иларион выразил надежду, что выход книги станет еще одним вкладом в дело углубления взаимопонимания между двумя Церквами.

Архиепископ Франческо Какуччи напомнил о «большой истории», которая связывает Московский Патриархат и базилику Святителя Николая в Бари, и отметил, что число русских паломников в Бари растет: ежегодно более 70 тысяч верующих приезжают к святыне. Некоторое время назад в Бари состоялась передача РПЦ комплекса зданий подворья и Никольского храма. Всё это, продолжил архиепископ Бари, стало фоном для такого исторического события, как принесение в Россию мощей святителя Николая, которые никогда ранее не покидали базилику. Он подчеркнул, что событие, которому посвящено новое издание, имело огромное значение не только для людей в России, но и для Католической Церкви: «за пределами Бари и региона Апулия оно получило большой резонанс», чему способствовало итальянское издание книги. Архиепископ также упомянул ряд событий последнего времени, которые позволяют говорить о «долгосрочном эффекте от перенесения мощей святителя Николая в Россию»: это и обновление памяти Святителя в новом издании Миссала; и внимание, которое было уделено покровительству свт. Николая на встрече Папы Франциска с предстоятелями Поместных Православных Церквей 7 июля 2018 г. в Бари; и состоявшаяся в феврале этого года у мощей свт. Николая встреча председателей Конференций католических епископов Средиземноморья, и т.д.



Представитель Святого Престола в России архиепископ Челестино Мильоре был свидетелем того, как верующие в России встречали святыню из Бари. «Простые люди с очень светлыми лицами – всё это хорошо видно в представляемой сегодня книге, в ней много внутренне красивых лиц… Это лицо веры России… Эти люди показали неиссякаемый потенциал экуменизма реликвий и экуменизма молитвы. Святитель Николай делает всех нас служителями экуменизма любви». Говоря о взаимоотношениях Римско-Католической Церкви и Русской Православной Церкви, нунций отметил, что «в последнее время мы находим всё больше того, что нас объединяет, а не разъединяет. Этот новый этап на пути к единству был бы невозможен без евангельского мужества, которое позволило Папе Франциску и Патриарху Кириллу разбить лед [отчуждения]».

Священник Иакинф Дестивель, который был непосредственным участником перенесения мощей святителя Николая в Россию, зачитал обращение председателя Папского Совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха. В послании отмечается, что это событие, которое иногда называют «вторым перенесением» мощей святителя Николая, стало возможным благодаря Гаванской встрече. Кардинал особо подчеркнул участие тысяч простых людей в поклонении мощам святителя в России: «Это показывает, что межцерковные отношения не должны быть прерогативой только церковных деятелей, но всего народа церковного». По его словам, «триумф» святителя Николая через столетие после начала гонений в истории христианства «являет победу людей и милость Божию».

На презентации русскоязычного издания присутствовали: представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон; представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Серафим (Шемятовский); представитель Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси протоиерей Даниил Андреюк; секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов); проректор по развитию Общецерковной аспирантуры и докторантуры иеромонах Иоанн (Копейкин); представитель Общины святого Эгидия Алессандро Салаконе, сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям иерей Алексий Дикарев.

Источник: Благовест-инфо