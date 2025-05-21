Председатель ОВЦС встретился с главой Маронитской Католической Церкви

16 мая 2025 года председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний, находящийся в Ливане по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был принят Патриархом Маронитской Католической Церкви Бешарой Бутросом, кардиналом ар-Раи, в его резиденции в Бкерке.

Председателя ОВЦС сопровождали представитель Патриарха Антиохийского при Московском Патриаршем престоле митрополит Филиппопольский Нифон, советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле архимандрит Филипп (Васильцев), заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, секретарь председателя ОВЦС священник Николай Васин, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Ливанской Республике А.Н. Рудаков.

На встрече обсуждались вопросы межхристианского взаимодействия, проблемы положения христиан в странах Ближнего Востока и иные темы, представляющие взаимный интерес. Митрополит Антоний передал Патриарху Бешаре Бутросу сердечное приветствие от имени Святейшего Патриарха Кирилла, рассказал о сложном положении Русской Православной Церкви на Украине и в странах Балтии. Глава Маронитской Церкви поздравил гостей с окончанием строительства и предстоящим освящением храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Захле, отметив, что это событие радует не только православных жителей этого города, но и всех христиан Ливана. Живя в мире и согласии друг с другом, они совместно созидают духовную культуру ливанского народа.

На память о состоявшейся встрече председатель ОВЦС подарил кардиналу ар-Раи пасхальное яйцо.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС