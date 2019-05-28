«Речь не только о мигрантах…»: увидело свет Папское послание к Всемирному дню мигранта и беженца

Наличие среди нас мигрантов, как и вообще «уязвимых людей», несет в себе обращенный к нам призыв восстановить некоторые существенные измерения нашего христианского бытия. На это обращает внимание Папа Франциск в своем Послании на 105-й Всемирный день мигранта и беженца, который будет отмечаться 29 сентября 2019 года. Презентация документа, озаглавленного «Речь не только о мигрантах…», имела место в Зале Печати Ватикана в понедельник 27 мая.

Царство Божие на земле и «глобализации безразличия»

Преемник Святого Петра начинает с утверждения, что хотя вера удостоверяет нас в том, что Царство Божие таинственным образом уже присутствует на земле, мы не можем закрывать глаза на то обстоятельство, что ему противостоят реальные силы, а на его пути воздвигнуто немало препятствий. Человечество по-прежнему терзаемо войнами, среди него свирепствуют социальная несправедливость и дискриминация, ему не удается вырваться из череды экономических и социальных потрясений. «Экономически развитые общества культивируют внутри себя склонность к крайнему индивидуализму, который, в сочетании с потребительской ментальностью и разветвленной сетью медиа, порождает своего рода ‘глобализацию безразличия’. В этой картине мира мигранты, беженцы, переселенцы и жертвы торговли людьми по сути являются ‘эталоном отторжения’, поскольку, помимо проблем, создаваемых самим их положением в обществе, к ним зачастую бывает обращено и негативное суждение, склонное воспринимать их как причину общественных бедствий», – отметил Святейший Отец и добавил, что это является «тревожным звонком», свидетельствующим о «нравственной деградации». «Вот почему наличие среди нас мигрантов, как и вообще ‘уязвимых людей’, несет в себе обращенный к нам призыв восстановить некоторые существенные измерения нашего христианского бытия и нашей человечности, которым угрожает опасность быть утраченными в условиях потребительского образа жизни». По той же причине речь идет не об одних только мигрантах: ведь по нашему отношению к мигрантам следует судить и о нас самих.

Речь не только о мигрантах, речь о наших опасениях

Итак, Святейший Отец формулирует важный вывод, согласно которому «речь идет не только о мигрантах: речь идет также о наших опасениях». Совершаемые в наше время преступления способствуют возникновению опасений перед лицом появления «других, незнакомых и непохожих, маргиналов и чужаков». Подобные опасения отчасти даже понятны «ввиду нашей недостаточной готовности к подобным встречам». «То, что такие сомнения и опасения существуют — еще не проблема. Проблема возникает тогда, когда они начинают предопределять наш образ мышления до такой степени, что превращают нас в нетерпимых, бесчувственных людей, больше того, в бессознательных расистов. Когда страх отбирает у нас само желание и саму способность вступить в контакт с другим, отличным от нас человеком, таким образом лишая нас возможности встретиться с Господом».

Речь не только о мигрантах, речь еще и о любви

В свете Христовых слов: «Если вы любите тех, которые вас любят, то какая вам награда!?», – Папа поясняет, что речь идет не только о мигрантах, но и о любви. Мы свидетельствуем о своей вере делами милосердия, вдохновляемыми любовью, а самой сутью любви является бескорыстие, т.е. творение добра тем, у кого нет возможности нас отблагодарить. Нравственный прогресс прямо зависит от того, насколько мы позволяем стучащим в наши двери людям тронуть и растрогать нас, попутно избавляясь от обременяющих и порабощающих нас современных идолов.

Речь не только о мигрантах, но и о нашей человечности

«Речь идет не только о мигрантах, но и о нашей человечности», – пишет далее Вселенский Архиерей, ссылаясь при этом на образ милосердного самарянина — героя популярной притчи, мотивацией поступков которого было «сострадание» или «сочувствие». Это чувство, которое невозможно выразить на одном лишь рациональном уровне, ибо оно затрагивает «самые чувствительные струны нашей человечности, порождая неотступное желание воистину ‘стать ближним’ человеку в нужде». Сочувствие, по словам Понтифика, заставляет нас освободить место нежности, «которую современное общество зачастую призывает подавлять».

Речь не только о мигрантах, но и о том, чтобы никого не отторгать

В свете призыва Христа «не пренебрегать ни одним из малых сих», Папа указывает, что речь идет не только о мигрантах, но и о том, чтобы никого не отторгать. Современный мир, по его словам, становится всё более и более «элитаристским», жестоким по отношению к отверженным. Из развивающихся стран по-прежнему выкачиваются их лучшие человеческие и природные ресурсы в пользу «больших рынков», а страны, поставляющие оружие для военных конфликтов, отнюдь не спешат принимать ставших жертвами этих конфликтов беженцев. «Эксклюзивное развитие делает богатых богаче, а бедных – беднее. Настоящее же развитие должно поставить своей целью охватить всех людей мира, способствуя их интегральному росту, оно также должно проникнуться участью будущих поколений».

Пусть последние станут первыми

«Кто между вами хочет быть большим, да будет вам слугою», – учил Иисус. В этом контексте Святейший Отец настаивает, что речь идет не только о мигрантах, но и о том, чтобы «выдвинуть последних на первое место». Иисус призывает нас не поддаваться «логике мира сего», оправдывающей злоупотребления ради личной или групповой выгоды по принципу: «первый я, а уже потом – все остальные». Подлинно-христианский девиз звучит совсем иначе: «сначала — последние, а уже затем все остальные!».

Речь не только о мигрантах, но и о каждом конкретном человеке и обо всех людях

Папа подчеркнул, что в словах Иисуса — «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» — отражена сама суть Его миссии. Речь здесь не только о мигрантах, но и человеке как таковом, обо всех людях, а потому в центре всех политических усилий, как и в центре всех пастырских программ должна стать «человеческая личность во всех ее измерениях, включая и духовное». Это касается «всех без исключения людей, за которыми следует признать фундаментальное равенство».

Возводить Град Божий и человеческий

«Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу», – написал апостол Павел в Послании к Ефесянам. Цитируя эти слова, Святейший Отец утверждает, что «речь идет не только о мигрантах: речь идет о том, чтобы созидать Град Божий и Град человеческий». По его словам, в нашу эпоху, названную «эпохой миграций», немало обычных людей оказываются невинными жертвами «великого обмана», порожденного иллюзиями технического прогресса и становления потребительского общества. Они пускаются в безоглядное странствие навстречу мнимому «раю», однако же жизнь разбивает вдребезги их наивные ожидания. Их присутствие становится «неудобным» как раз потому, что развенчивает миф о «прогрессе», который на деле служит благу немногих и построен на эксплуатации многих других. Что же касается мигрантов, то в них следует видеть не проблему, которую нужно решать, а братьев и сестер, которых необходимо принять, тем самым внося свой вклад в построение справедливого гуманного общества.

Знамения времён, содержащие призыв к обращению

«Дорогие братья и сестры, надлежащий ответ на вызов, брошенный нам феноменом современной миграции, можно выразить четырьмя глаголами: принять, защитить, способствовать и интегрировать. Но эти глаголы касаются не только мигрантов и беженцев. Они выражают миссию Церкви в отношении всех обитателей экзистенциальных окраин: их всех необходимо принять, защитить, поддержать и интегрировать», – констатирует Епископ Рима, настаивая, что на самом деле речь здесь идет «обо всех нас, о настоящем и будущем всего рода человеческого».

«Мигранты, особенно, те, самые уязвимые среди них, – пишет Папа Франциск в заключение, – помогают нам прочитать ‘знамения времён’. Их посредством Господь призывает нас к обращению, призывает избавиться от эксклюзивизма, равнодушия и культуры отторжения. Их посредством Господь приглашает нас вести христианскую жизнь во всей ее полноте и сделать свой личный, сообразно своему призванию, вклад в созидание такого мира, который всё в большей мере будет соответствовать Божьему замыслу».

По материалам Vatican News