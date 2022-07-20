В чём разница между освященными и неосвященными предметами?

Какая разница между освященным и неосвященным религиозным предметом? Не является ли фетишизмом почитание освященных предметов? Ответ подготовлен русской службой Vatican News.

Освященный предмет представляет собой знак, указывающий на источник всего священного — Бога. Освящение предмета служит для того, чтобы оживить нашу память о Его присутствии или о присутствии святых. Освященный предмет – это также выражение дара, защиты и благословения, и всеми этими свойствами он обладает ex opere operantis, то есть в зависимости от благочестия того, кто просит о них и для этого обращается к священнику, то есть к посредничеству Церкви: таким образом, в силу общения духовных благ, по молитвам Церкви верующий стяжает защиту, благословение и испрашиваемые милости.

Иногда говорят об особой силе, которой наделены освященные предметы. Обратимся к Новому Завету: «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них» (Деян. 19,11-12).

Когда священник призывает благословение какого-либо святого на определенный предмет, он призывает силу и власть Иисуса Христа, действовавшего в этом святом, как это происходило с верующими из Эфеса.

Освящение религиозных предметов не имеет ничего общего с фетишизмом. Фетишисты считают, что предмет сам по себе обладает особыми божественными свойствами. Фетишизм — форма суеверия, граничащего с идолопоклонством. В то время как освященный христианским служителем религиозный предмет отсылает к силе Иисуса Христа, действующей через него. Освященные предметы – это, как мы уже сказали выше, часть общения духовных благ. Через эти предметы, согласно домостроительству спасения, верующий стяжает плоды молитвы Церкви. Освященные предметы относятся к так называемым сакраменталиям. Согласно 1166 канону канонического права, сакраменталии – это священные знаки, «посредством которых обозначаются и по ходатайству Церкви обретаются последствия, по преимуществу духовные».

Поясним, что это за последствия, на примере духовного опыта подвижницы и мистика Луизы Лато, которая обладала особым даром распознавать освященные предметы. Этот мистический феномен называется «иерогнозис». Луиза Лато подвергалась обследованию многочисленных медиков и богословов из Бельгии и из Франции. Вот что пишет о ней выдающийся доминиканский духовный наставник отец Хуан Аринтеро: «Если ей преподносили какую-нибудь реликвию Слуги Божьего, даже если он не был прославлен в лике блаженных (…), она умиротворенно улыбалась, прикладывалась к ней или брала ее. Так же она поступала с освященным предметами, даже если они имели мирской вид (например, кольцо), однако показывала полное безразличие при виде неосвященных предметов, даже если речь шла о священных образах.

Один священник, одетый по-светски, преподнес ей неосвященное распятие. Это не вызвало у нее никакой реакции. Тогда он отвернулся и своей богопосвященной рукой совершил над ним знак креста. Только тогда она улыбнулась свойственной ей улыбкой. Все, кто был там, были вынуждены воскликнуть: «Сколь велико благословение священника, а ведь этому придают так мало значения!». Когда светский человек подавал ей руку, она оставалась безучастной, но стоило священнику протянуть руку, как она исполнялась радости. Когда священник давал ей благословение, она радовалась, чувствуя как будто небесное воздействие. Когда рядом с ней молились, пусть даже на незнакомом языке (…), а затем с той же интонацией читали мирские тексты или просто оглавление бревиария, это ее выражение прекращалось, и она снова была безучастной».

И далее: «Однажды настоятель, возвращаясь с последнего причащения и соборования одного больного, пожелал показать ей сосуд для освященных елеев, чтобы посмотреть, с каким благоговением она к нему отнесется. Она была на полу, словно распятая. Почувствовав издалека идущего к ней священника, она по какому-то наитию встала на колени и стала перемещаться ему навстречу, словно мощный магнит ее притягивал…».

Описанные здесь факты в какой-то мере объясняют, почему верующие с благоговением относятся к освященным религиозным предметам.

(Из архива Радио Ватикана)